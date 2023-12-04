Kuzey Kore lideri Kim: Kadınlar daha fazla çocuk yapmalı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkede doğum oranındaki düşüşün durdurulmasının "kadınların görevi" olduğunu belirterek, kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya çağırdı.

AA & Ensonhaber

Önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede genç nüfusun azaldığına dikkat çekerek, ailelerden atalarının yaptığı gibi çok çocuk sahibi olmalarını istemişti.

Benzer bir açıklama da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan geldi.



Kim Jong-un, Ulusal Anneler Buluşması'nın açılışında yaptığı konuşmada, doğum oranlarındaki düşüşü durdurma çağrısında bulundu.

"Düşüşü durdurmak kadınların görevi"

Konuşmasında, çocuklara iyi bakım ve eğitim sağlamanın önemine vurgu yaptı, ancak doğum oranındaki düşüşü durdurmanın öncelikle "kadınların görevi" olduğunu belirtti.

Kim Jong-un, kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek amacıyla konuşurken, Kuzey Kore'deki sağlık sorunları konusunda uzman olan "dprkhealth.org" internet sitesinin yetkilisi Ahn Kyung-su ise ülkedeki pek çok ailenin birden fazla çocuk sahibi olmayı düşünmediğine dikkat çekti. Ahn, ailelerin çocuklarını büyütmek, okula göndermek ve iş bulmalarına yardımcı olmak için yüksek miktarda harcama yapmaları gerektiğinin farkında olduklarını ifade etti.

Güney Kore dizileri, ailelerin çocuk sahibi olmasını olumsuz etkiliyor

Aynı zamanda, Güney Kore'ye kaçan birçok Kuzey Koreli ile yapılan röportajlara dayanarak Ahn, son 20 yılda Pyongyang'a kaçak yollarla sokulan Güney Kore dizilerinin ve filmlerinin, Kuzeyli kadınların çok çocuk sahibi olmamasındaki muhtemel etkisine dikkat çekti. Bu eserlerin, kadınların toplum içindeki sosyal statüsünü resmetmesi, Kuzey Koreli ailelerin çocuk sayısını düşünmelerine etki edebilecek bir faktör olarak öne çıktı.

Kuzey Kore nüfusu, 2070'e kadar 23,7 milyona düşebilir

Bu arada, merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Hyundai Araştırma Enstitüsü'nün ağustosta yayınladığı raporda, Kuzey Kore'de 90'larda yüz binlerce kişinin ölümüne yol açtığı tahmin edilen kıtlığın, doğurganlık oranında ciddi düşüşe neden olduğu ifade edildi.

Kuzey Kore'de 2034'ten itibaren nüfusun azalmasının beklendiğine dikkat çekilen raporda, nüfusun 2070 yılına kadar 23,7 milyona düşeceği tahminine yer verildi.

Raporda, "Kuzey Kore'nin kaynaklarının yetersizliği ve teknolojik ilerlemedeki eksikliği göz önüne alındığında, yeterli iş gücü sağlanmaması halinde imalat sanayini canlandırma ve geliştirmede zorluklarla karşılaşabileceği" vurgulandı.

Kuzey Kore devlet medyasında bu yıl çıkan haberler, Pyongyang'ın üç ya da daha fazla çocuğu olan ailelere ücretsiz konut temini, gıda, ilaç, ev eşyası ve çocuklar için eğitim desteği de dahil bir dizi yardımda bulunduğuna işaret ediyor.

Güney Kore İstatistik Kurumu, Kuzey Kore'nin güncel nüfusunun 25,7 milyon civarında olduğunun tahmin edildiğini açıklarken, Güneyli yetkililer, Kuzey'in doğurganlık oranının son 10 yılda durmadan düştüğünü değerlendiriyor.