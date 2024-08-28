Kuzey Kore lideri Kim: Orduyu yeni topçu silahları ile donatın Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, 240 milimetrelik çoklu roketatar sisteminin en gelişmiş versiyonunun başarılı bir şekilde test edildiği tatbikatta yeni topçu silahlarının üretilmesi ve ordu birliklerinin bunlarla donatılması talimatını verdi.

İHA

Ardı ardına gerçekleştirdiği silah testleri ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerine neden olan Kuzey Kore’den, bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.

Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 240 milimetrelik çoklu roketatar sisteminin (MRLS) en gelişmiş versiyonunun başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.

TEST BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Bu çerçevede yapılan askeri tatbikatı ülke lideri Kim Jong-Un’un bizzat yönettiği kaydedilirken, manevra ve fırlatma kabiliyeti açısından türünün en gelişmişi olan MRLS'nin tahrip gücü dahil tüm alanlarda başarısını kanıtladığı aktarıldı.

Tatbikatın ardından Kim’in yeni topçu silahlarının üretilmesi ve ordu birliklerinin bunlarla donatılması talimatını verdiği ifade edildi.

PYONGYANG SON OLARAK İHA’LARINI TEST ETMİŞTİ

Nükleer silah ve balistik füze programının yanı sıra konvansiyonel silah üretim faaliyetlerine de hız kazandıran Kuzey Kore, son olarak Savunma Bilimleri Akademisi Drone Enstitüsü tarafından üretilen insansız hava araçlarını (İHA) test etmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un, çeşitli tiplerde daha fazla intihar drone'nunun üretilmesi talimatı verdiği açıklanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)