Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tehdit

Kuzey Kore yönetimi, ABD ve Güney Kore’nin Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’na ilişkin açıklama yaptı. Genelkurmay Başkan Yardımcısı Kim Yong Bok, tatbikatın “savunma amaçlı” olduğu yönündeki iddiaları eleştirerek, tatbikatın gerçek amacının Kuzey Kore’yi işgal hazırlığı olduğunu savundu.

"TATBİKATIN AMACI SAVUNMA DEĞİL"

Kim Yong Bok, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 savaş uçaklarının tatbikat kapsamında Güney Kore’ye geldiğini ve yoğun eğitimlere başladığını belirterek, bunun tatbikatın “savunma amaçlı” olmadığını ortaya koyduğunu ifade etti.

"PROVOKATİF GERÇEK SAVAŞ HAZIRLIĞI"

Kuzey Kore, tatbikatın nükleer tesislere yönelik önleyici saldırı simülasyonlarını içerdiğini ve bunun işgal niyetinin somut göstergesi olduğunu iddia etti. Tatbikatın BM Komutanlığı’nın katılımıyla çok uluslu bir boyut kazandığını ve dünyanın en büyük, en uzun ve en tehlikeli savaş tatbikatlarından biri hâline geldiğini savundu.

"HER TÜRLÜ TEHDİDE KARŞI HAZIRIZ"

Açıklamada, ABD ve Güney Kore’nin tatbikatlarının Kuzey Kore’ye yönelik uzun süredir geleneksel bir nükleer saldırı eğitimi niteliğinde olduğu belirtilerek, Pyongyang’ın tüm tehditlere karşı koymaya hazır olduğu vurgulandı.

"HOŞ OLMAYAN DURUMLAR OLABİLİR"

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’ye tatbikatı sürdürmeleri halinde “hoş olmayan durumlarla karşılaşacaklarını ve ağır bedel ödeyeceklerini” hatırlatarak, Washington-Seul ittifakına çağrı yaptı.

TRUMP, "KİM İLE YENİDEN GÖRÜŞMEK İSTERİM" DEMİŞTİ

Kuzey Kore’nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un Beyaz Saray’daki zirvesinin hemen ardından geldi. Zirve öncesinde Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile yeniden görüşme niyetini dile getirmişti.