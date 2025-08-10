Kuzey Kore'den 'baş düşman'a yıllar sonra ilk zeytin dalı

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin sınırda propaganda yayınşları yapmak için kurulmuş bazı hoparlörleri kaldırmaya başladığını bildirdi.

Bu adım, Güney Kore’nin kendi ön cephe hoparlörlerini sökmesinin ardından geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, hoparlörlerin kaldırıldığı noktaları açıklamadı ve Kuzey’in tüm hoparlörleri söküp sökmeyeceğinin henüz net olmadığını belirtti.

KARŞILIKLI "HOPARLÖR" SAVAŞI

Son aylarda Güney Kore sınır köylerinde yaşayanlar, Kuzey Kore’nin hoparlörlerinden gelen hayvan ulumaları ve gong sesleri gibi rahatsız edici yayınlardan şikayet etmişti.

Bu yayınlar, Güney Kore’nin propaganda mesajları ve K-pop şarkıları içeren sınır yayınlarına misilleme olarak yapılmıştı.

İLK ADIMI GÜNEY KORE ATTI

Kuzey Kore, Haziran ayında yayınlarını durdurmuştu. Bu gelişme, Güney Kore’nin yeni Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un, göreve gelir gelmez gerginliği azaltma amacıyla propaganda yayınlarını durdurma kararı almasının ardından yaşandı.

Güney Kore, Pazartesi günü sınır hoparlörlerini sökmeye başladı ancak bunların nasıl depolanacağı ya da kriz durumunda yeniden konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağı açıklanmadı.

Kuzey Kore, lideri Kim Jong Un ve ailesine yönelik dış eleştirilere karşı oldukça hassas.

Pyongyang yönetimi, hoparlörlerin sökülmesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

GEÇMİŞTE GERİLİMİ TIRMANDIRMIŞTI

Güney Kore’nin önceki muhafazakar hükümeti, Haziran 2024’te, Kuzey Kore’nin çöp yüklü balonları Güney’e göndermesine misilleme olarak yıllar süren aranın ardından hoparlör yayınlarını yeniden başlatmıştı.

Bu yayınlarda propaganda mesajlarının yanı sıra K-pop şarkılarına da yer verilmişti.

Bu psikolojik savaş, Kuzey’in nükleer programındaki ilerlemeler ve Güney’in ABD ile askeri iş birliğini artırma çabalarıyla birleşerek Koreler arasındaki tansiyonu daha da yükseltmişti.