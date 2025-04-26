Kuzey Kore'den gövde gösterisi: 5 bin tonluk yeni savaş gemisi

İHA

Nükleer silah ve balistik füze programıyla Kore Yarımadası’nda ve çevresinde uzun süredir güvenlik endişelerine yol açan Kuzey Kore, askeri kapasitesini güçlendirme adımlarına bir yenisini daha ekledi. Pyongyang yönetimi, 5 bin tonluk yeni çok amaçlı savaş gemisini, Kore Halk Ordusu'nun 93’üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Nampho Tersanesi’nde düzenlenen törenle suya indirdi. Son teknoloji silah sistemleriyle donatılan geminin denize indiriliş törenine, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kızı Ju-ae ve üst düzey askeri yetkililer ile devlet görevlileri katıldı.

KİM JONG-UN: "TARİHİ BİR ADIM"

Yeni savaş gemisine, Japon işgaline karşı mücadele eden efsanevi komutan "Choe Hyon"un adı verildi. Gemiyi bizzat inceleyen Kim Jong-un, yetkililerden bilgi alarak donanımı ve kapasitesi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kim, bu yeni destroyerin denizlerde ülkenin egemenliğini korumada önemli bir rol üstleneceğini belirterek, "Kore Halk Ordusu'nun kuruluş yıldönümünde bu gemiyi denize indirmek tarihi bir adım niteliğinde" ifadelerini kullandı.

Açık denizlerde operasyon yeteneğini artırmanın, Kore Yarımadası’ndaki nükleer tehditlere ve yabancı askeri güçlerin bölgedeki faaliyetlerine karşı en güçlü savunma yolu olduğunu vurgulayan Kim, donanmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların hız kesmeden süreceğini kaydetti.

"TEHDİTLERE KARŞI KARARLILIKLA DURACAĞIZ"

ABD ve Güney Kore’nin bölgede yürüttüğü ortak askeri tatbikatlara da sert tepki gösteren Kim, "ABD ve Güney Kore'nin yeni nükleer savaş senaryosu, ülkemize yönelik düşmanca tavırlarının açık bir göstergesidir ve hem bölgesel hem de küresel barış için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" dedi.

Kuzey Kore’nin, oluşan her türlü güvenlik tehdidine karşı gerekli tüm önlemleri alacağını ifade eden Kim, jeopolitik gelişmelere karşı da kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurguladı.

Kim, ayrıca "Choe Hyon" sınıfı destroyerlerin yanı sıra farklı tiplerde savaş gemileri ve nükleer enerjili denizaltıların üretiminin hızlandırılması talimatını verdi.

Törenle denize indirilen yeni geminin, test süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2025 yılı başlarında resmen Kuzey Kore donanmasına teslim edilmesi planlanıyor. Törenden sonra, askeri yetkililer ve davetliler için özel bir kutlama yemeği düzenlendi.