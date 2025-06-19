Kuzey Kore'den İsrail tepkisi: Orta Doğu'nun kansere dönüşmüş varlığı

Orta Doğu'da gerilim en yüksek seviyesinde....

İsrail'in taciz saldırısı sonrası İran'ın misillemeleriyle devam eden çatışmalar, yedinci gününe girdi.

İki bölgenin de ağır hasar aldığı saldırılar sonrası İran'a desteğini açıklayan Kuzey Kore, İsrail’in hava saldırılarını sert sözlerle kınadı.

"KANSERE DÖNÜŞMÜŞ VARLIK"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) aracılığıyla yayımlanan açıklamada, İsrail’i “Orta Doğu’daki barış için kansere dönüşmüş bir varlık” ve “küresel barış ve güvenliği yıkmanın baş sorumlusu” olarak niteledi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR İNSANLIK SUÇU"

Açıklamada, İsrail'in “uluslararası hukuku ve BM Şartı’nın temel ilkelerini açıkça ihlal eden, sivil halka yönelik pervasız askeri saldırılarının kabul edilemez bir insanlık suçu” olduğu vurgulandı.

Kuzey Kore, bu saldırıları “egemen bir devletin toprak bütünlüğüne yönelik ürkütücü bir saldırı” olarak tanımladı ve saldırıyı “şiddetle kınadığını” belirtti.

"SAVAŞ ATEŞİNİ KÖRÜKLEYEN ABD'Yİ DİKKATLE İZLEYİN"

Pyongyang yönetimi, ABD ve Batılı müttefiklerini de eleştirirken, Washington’a doğrudan atıfta bulunmaktan kaçınarak sadece “destekçi ve himayeci” ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma ise, “İran’ın meşru egemenlik hakkını ve savunma hakkını hedef alan, savaş ateşini körükleyen ABD ve Batılı güçleri dikkatle izlemesi” çağrısında bulundu.

İLK RESMİ TEPKİ

Açıklamada, İsrail’in geçmişte dört Orta Doğu savaşı ve onlarca askeri operasyonla topraklarını sürekli genişlettiği, Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelerde sivilleri katlettiği ve ağır bir insani krize yol açtığına dikkat çekildi.

Kuzey Kore, “Orta Doğu’da yeni bir savaşı başlatan Siyonist güçler ve onları destekleyen arka plandaki güçler, uluslararası barış ve güvenliği tahrip etmekten tamamen sorumlu tutulacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, İran ve Suriye’yi Orta Doğu’daki kriz dönemlerinde sürekli destekliyor ve İsrail’i, ABD’nin önemli bir müttefiki olarak düzenli şekilde eleştiriyor. Bu açıklama, İsrail’in İran’a yönelik saldırısına yönelik ilk resmi tepki olarak kayıtlara geçti.