Kuzey Kore’den tansiyonu yükseltecek hareket: Çöp dolu balon Güney Kore başkanlık ofisi yerleşkesine düştü

İHA

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında askeri gerilim sürüyor.

Son yaşanan olayda ise, Pyongyang’dan tansiyonu daha da yükseltecek bir hamle geldi.

Konuya ilişkin açıklama, Güney Kore Başkanlık Güvenlik Servisi’nden (PSS) yapıldı.

Açıklamada, Pyongyang tarafından gönderilen çöp taşıyan bir balonun havada patlayarak başkanlık ofisi yerleşkesine düştüğü duyuruldu.

ATIKLAR ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI

Balon tarafından taşınan çöplerin yerleşke çevresine saçıldığı kaydedilen açıklamada, atıklar üzerinde yapılan incelemelerde tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan, Güney Kore ordusu sabahın erken saatlerinde, Kuzey Kore'nin ülkenin sınır bölgelerine çöp taşıyan yeni balonlar gönderdiğini açıklamıştı.

Balonların başkent Seul ile sınır bölgeleri Gyeonggi ve Gangwon’a inebileceği uyarısında bulunulmuştu.

BU İLK DEĞİL

Seul'deki Güney Kore başkanlık ofisi yerleşkesi, ilk olarak 24 Temmuz'da Kuzey Kore tarafından gönderilen çöp yüklü balonların hedefi olmuştu.

PSS’den yapılan açıklamada çöp taşıyan bir balonun başkanlık ofisi yerleşkesine indiği kaydedilirken "Kimyasal, biyolojik ve radyolojik müdahale ekipleri tarafından yapılan incelemede atıkların tehlike ya da kirlilik arz etmediği tespit edilmiştir.” ifadelerinde bulunulmuştu.

TEPKİ OLARAK DEV HOPARLÖRLER KURDU

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak, çöp taşıyan binlerce balonu 28 Mayıs’tan itibaren Güney Kore’nin sınır bölgelerine göndermişti.

Güney Kore hükümeti ise buna tepki olarak sınır bölgesine dev hoparlörler kurmuş ve Kuzey Kore sınırına doğru propaganda yayınları gerçekleştirmişti.

Kuzey Kore son olarak Güney Kore’nin başkent Pyongyang semalarına propaganda broşürleri taşıyan insansız hava aracı (İHA) yolladığını öne sürmüştü.