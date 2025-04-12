Kuzey Makedonya ve Kosova sınırlarında yeni uygulama: Ortak sınır kapısı

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Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya ile Kosova arasında yer alan Bllace-Hani i Elezit Sınır Kapısı'nda, geçişleri kolaylaştırmak ve bekleme süresini azaltarak sınır kontrollerinin verimliliğini artırmak amacıyla ortak sınır kapısı uygulamasına geçildi.

Uygulamanın başlaması vesilesiyle Bllace-Hani i Elezit Sınır Kapısı'nda tören düzenlendi.

"MİLYONLARCA UMUT VE PLANIN GEÇECEĞİ BİR KÖPRÜ"

Törene, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile iki ülke bakanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Başbakan Mickoski, burada yaptığı konuşmada, "Karşılıklı işbirliğimizin ortak, yeni, çağdaş ve pragmatik bir bölümünün ilk sayfasını yazmaya başlıyoruz." dedi.

Bu yapılan çalışmanın sadece bir sınır kapısının modernize edilmesi anlamına gelmediğini, aynı zamanda vatandaşlar, ekonomi ve bölge için yeni bir perspektifin açılması olduğunu belirten Mickoski, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bugün burada, sınırın bir duvar olmak zorunda olmadığını gösteriyoruz. Sınır, ortak bir köprü olabilir ve olmalıdır, insanları, fikirleri, fırsatları birleştiren bir köprü.



Güven, işbirliği, ekonomik alışveriş, kültür ve turizmin gelişimi hakkında konuşulan bir köprü. Milyonlarca vatandaşın, ama aynı zamanda milyonlarca umut ve planın geçeceği bir köprü.

"ORTAK SINIR KAPISI İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRDİ"

Mickoski ayrıca bu sınırın bugüne kadar bir engel anlamına geldiğini, ancak bugünden itibaren modernliğin, entegrasyonun ve bölgesel olgunluğun bir sembolü haline geldiğini belirtti.

Başbakan Kurti ise konuşmasında, ortak sınır kapılarının iki ülkeyi daha fazla birbirine bağlayan yeni işbirliği noktaları olduğunu ve iyi komşuluk ilişkilerini daha da güçlendirdiğini söyledi.

ORTAK SINIR KAPISIYLA BEKLEME SÜRESİNİN AZALMASI HEDEFLENİYOR

İki ülke arasındaki üç sınır kapısından 2024’te 5 milyondan fazla kişinin geçtiğini, bu sayının iki ülke arasındaki güçlü bağın bir göstergesi olduğunu belirten Kurti, "Bllace’deki yeni ortak sınır geçiş modeli, 'giriş-giriş' ilkesine dayanıyor ve bu, aramızdaki güvenin arttığının somut ve pratik ilerlemenin bir göstergesidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetliler, ortak sınır kapısında incelemelerde bulundu.

Ortak sınır kapısı uygulamasıyla, sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, bekleme süresinin azaltılması ve sınır kontrollerinin verimliliğinin artırılması hedefleniyor.