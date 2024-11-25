Laos'ta sahte içki katliamı: Bedava içkiye sevinirken öldüler

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Laos'un Vang Vieng kentindeki düzenlenen bir parti, faciayla sonlandı.

Partiye katılanlar, dağıtılan bedava içkilerin ardından rahatsızlandı.

Kulüpte eğlenen herkesin bir anda hastalanması ve bilincini kaybetmesi sonucu olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.

6 KİŞİ ÖLDÜ

İçkiden içen herkes hastaneye kaldırıldı.

Kirli alkol tükettikleri ve metanol zehirlenmesi yaşadıkları ortaya çıkan gençlerden 6'sı öldü.

11 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

DÜNYAYI GEZECEKLERDİ

Aslen Danimarka'nın Roskilde kasabasından olan 20 yaşındaki Anne-Sofie Orkild Coyman ve 21 yaşındaki Freja Vennervald Sorensen de hayatlarını kaybedenler arasındaydı.

SAATLERCE KAN KUSUP ÖLDÜLER

Sırt çantasıyla Güneydoğu Asya'yı gezen ve tüm dünyayı dolaşmayı hayal eden arkadaşlar, son durakları olan Laos'ta öldü.

İkilinin ölmeden önce buluşmayı plandıkları arkadaşları ortaya çıktı.

İki kız gibi kendisinin de gezgin olduğunu belirten şahıs, kızların içki içtikten sonra kendilerine mesaj attığını ve 13 saat boyunca kan kustuklarını söyledi.

HÜKÜMET "ADALET" SÖZÜ VERDİ

Laos hükümeti failleri adalete teslim etme sözü verdi.

Cumartesi günü, ülkenin "yabancı turistlerin hayatlarını kaybetmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduğunu" belirten bir açıklama yayınladılar.

Açıklamada, "Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti hükümeti, olayın nedenlerini bulmak ve failleri yasalara uygun şekilde adalete teslim etmek için soruşturma yürütüyor." denildi.