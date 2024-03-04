Lapid: Netanyahu devleti dönetme yeteneğini kaybetti İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "artık devleti yönetmeye yetkin olmadığını" savunarak "seçimlerin derhal yapılması" çağrısında bulundu.

AA & Ensonhaber

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 binden fazla sivil katledildi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'de muhalefet, Netanyahu'ya karşı erken seçim istedi

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Neyanyahu'ya yüklenerek erken seçim istedi.

Ana muhalefet lideri Lapid,

Başbakan Netanyahu artık devleti yönetmeye yetkin değil. Güvenlik için, (Gazze'de) zafer için şimdi seçimlere ihtiyacımız var. Netanyahu bu hafta seçimler, düşmanımızın hayalleridir dedi. Aksine efendim, düşmanlarımızın hayalleri senin hizmette devam etmendir.

ifadelerini kullandı.

İsrail'in önünde iki seçenek olduğuna dikkati çeken Lapid,

Ya kötü, tehlikeli, dağılmış ve zehirli bir hükümet olur ya da İsrail halkı için güvenliği geri getirecek iyi bir hükümetin kurulmasıyla sonuçlanacak seçimler olur.

sözlerini sarf etti.

Hamas yöneticileri için daha etkin bir hükümetin olması gerektiğini savunan Lapid, Netanyahu'yu 7 Ekim 2023'te yaşanan saldırıların sorumluluğundan kaçmak için İsrailli güvenlik yetkililerine karşı kampanyalar yapmakla suçladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, son haftalarda savaş gölgesinde seçimlere gitme fikrine karşı tutumunu birçok kez dillendirmişti.