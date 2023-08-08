Le Monde: Nijer'deki belirsizlik, Avrupa'nın göç stratejisi üzerinde baskı oluşturuyor Yeni göçmen akınından endişe eden İtalya, askeri müdahaleye karşı çıkıyor. Fransız basını, kıtanın karşı karşıya kaldığı Sahra Altı göç sorununu ele aldı.

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Nijer'de askeri darbe sonrası cuntanın yönetimi devralması, Batı'da yeni bir endişeye neden oldu.

Afrika ülkesinde oluşan siyasi belirsizlik, Avrupa'nın göç stratejisini sekteye uğrattı.

Fransa basınından Le Monde gazetesi, başkent Niamey'deki yetkililerin, 2016'dan bu yana Avrupa Birliği'nin Sahra Altı Afrika'dan gelen göçmenlerin Kuzey Afrika'ya geçişini durdurmaya yardımcı olduğunu yazdı.

Avrupa yeni göç tehdidiyle karşı karşıya

Nijer'de oluşan yeni tablonun ardından "Avrupalılar için büyük bir meydan okumanın belirdiğine" dikkat çekildi. Bunun da "Sahra Altı göç sorunu" olduğu belirtildi.

Söz konusu ülkenin, Libya'ya doğru göç yolları üzerinde stratejik bir konumda bulunduğuna vurgu yapılarak, göçmen meselesinin İtalya'yı yakından ilgilendirdiği ifade edildi.

İtalya askeri müdahale istemiyor

Haberin devamında konuya ilişkin şöyle denildi:

26 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u deviren darbeden bu yana, İtalyan liderler Niamey'deki kaosu şiddetlendirme riski taşıyan askeri müdahaleye karşı defalarca uyardı.

"Yeni göçmen dalgası sorunu zaten bir gerçek"

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Akdeniz üzerinden kıtaya gelen göçmen sayısındaki artışa işaret etti.

2023'ün ilk 7 ayında 87 bin kişinin kayıtlara geçtiği, bunun da 2022'nin aynı dönemine kıyasla iki katından fazla artışa tekabül ettiği bilgisi paylaşıldı.

İtalyan La Stampa gazetesine konuşan Tajani şunları söyledi:

Yeni göçmen dalgası sorunu zaten bir gerçek. Bir anlaşmaya varılamazsa durum muhtemelen daha da kötüleşecek. Nijer'de savaş çıkarsa felaket olur.

ECOWAS'tan kritik toplantı

Diğer taraftan askeri müdahale seçeneğini masada tutan Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer cuntasıyla gerilimi ele almak üzere perşembe günü bir araya gelecek.

Batı Afrika topluluğu ve diğer bazı ülkeler, darbe liderleriyle arabuluculuk yapmak için hâlâ bir fırsat penceresi olduğunu umuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız radyosu RFI'ye "Hiç şüphe yok ki diplomasi bu durumu çözmenin en iyi yolu" demişti.