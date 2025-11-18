Abone ol: Google News

Leroy Sane yıldızlaştı: Almanya, Dünya Kupası biletini kaptı

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin 2 gol atıp 1 asist yaptığı maçta Almanya, Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 15 puanla eleme grubunu lider tamamladı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 02:23
Leroy Sane yıldızlaştı: Almanya, Dünya Kupası biletini kaptı
  • Leroy Sane'nin 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta Almanya, Slovakya'yı 6-0 yendi.
  • Almanya, 15 puanla eleme grubunu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
  • Slovakya ise 12 puanla ikinci oldu ve play-off'lara katılacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya, konuk ettiği Slovakya'yı 6-0 mağlup etti.

15 puanla grubu lider tamamlayan Almanya, Dünya Kupası'na direkt olarak katılmaya hak kazandı.

Grubu 12 puanla 2. sırada tamamlayan Slovakya ise play-off etabında mücadele edecek.

LEROY SANE YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, mücadeleyi 2 gol ve 1 asistle tamamlarken Almanya'nın diğer gollerini Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ve Assan Ouedraogo kaydetti.

Fenerbahçeli Milan Skriniar, Slovakya'da ilk 11'de başladığı müsabakayı tamamladı.

Dünya Haberleri