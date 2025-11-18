Leroy Sane yıldızlaştı: Almanya, Dünya Kupası biletini kaptı Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane'nin 2 gol atıp 1 asist yaptığı maçta Almanya, Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 15 puanla eleme grubunu lider tamamladı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.