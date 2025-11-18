Leroy Sane yıldızlaştı: Almanya, Dünya Kupası biletini kaptı

- Leroy Sane'nin 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı maçta Almanya, Slovakya'yı 6-0 yendi.
- Almanya, 15 puanla eleme grubunu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
- Slovakya ise 12 puanla ikinci oldu ve play-off'lara katılacak.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Almanya, konuk ettiği Slovakya'yı 6-0 mağlup etti.
15 puanla grubu lider tamamlayan Almanya, Dünya Kupası'na direkt olarak katılmaya hak kazandı.
Grubu 12 puanla 2. sırada tamamlayan Slovakya ise play-off etabında mücadele edecek.
LEROY SANE YILDIZLAŞTI
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, mücadeleyi 2 gol ve 1 asistle tamamlarken Almanya'nın diğer gollerini Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ve Assan Ouedraogo kaydetti.
Fenerbahçeli Milan Skriniar, Slovakya'da ilk 11'de başladığı müsabakayı tamamladı.