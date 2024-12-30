Liam Payne'in ölümüyle ilgili 5 kişi yargılanacak

DHA

İngiltere asıllı One Direction isimli erkek müzik grubunun eski üyesi Liam Payne, 16 Ekim'de Arjantin'in Buenos Aries kentindeki otel odasının üçüncü katından düşerek öldü.

Öldüğü gece aşırı dozda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 31 yaşındaki şarkıcı, hayranlarını ve grubun diğer üyesi arkadaşlarını üzüntüye boğmuştu.

Şüpheli ölüme ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

5 KİŞİ YARGILANACAK

Liam Payne'in kaldığı otelin müdürü Gilda Martin, otel çalışanı Esteban Grassi ile arkadaşı olduğu bildirilen Roger Nores, Arjantin Ulusal Ceza ve Ceza İnfaz Savcılığı tarafından adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.

UYUŞTURUCU TEDARİKİNDEN SUÇLANACAKLAR

Her ikisinin de otelde çalıştığı kaydedilen Braian Paiz ve Ezequiel Pereyra adlı kişilerin Payne'in ölümüyle alakalı uyuşturucu tedarik etmekle suçlanacağı belirtildi.

5 sanıktan ismi açıklanmayan ikisinin, tutukluluk halinin devamına karar verildiği bildirildi.