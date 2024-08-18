Libya Merkez Bankası, yöneticilerinden biri kaçırılınca işlemleri askıya aldı Libya Merkez Bankası, yöneticilerinden birinin kaçırılması ve yetkililerin tehdit edilmesinin ardından tüm işlemlerini askıya aldığını duyurdu. Ülkede, yöneticinin serbest bırakılarak, işine dönünceye dek işlemlerin devam etmeyeceği duyuruldu.

AA

Libya Merkez Bankası, Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in bu sabah evinin önünden kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığı ve bazı yetkililerin tehdit edildiği belirtti.

Merkez Bankası, açıklamasında Bilgi Teknolojileri Müdürü Muslim'in kaçırılma sebebi ve arka planına dair bilgi vermedi.

Temsilciler Meclisi'nin, "Libya Merkez Bankası'nın birtakım kişilerce ele geçirilme girişimlerinin" reddedildiği açıklaması sonrası olayın gerçekleşmesi dikkati çekti.

KAÇIRILMA VE TEHDİT OLAYI KINANDI

Kaçırılma ve tehdit eyleminin kınandığı ve reddedildiği ifade edilen açıklamada, kaçırılan yöneticinin serbest bırakılarak, işine dönünceye dek Merkez Bankası'nın tüm işlemlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Temsilciler Meclisinin açıklamasında, "Bu girişimlerin bankanın genel merkezinin basılmasının kışkırtılması ve ardından Merkez Bankası Başkanı Sıddık el-Kebir'in güç ve tehditle görevden alınmasına gerekçe bulma çabalarıyla başladığı" kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)