Libyalı selzedeler yaşadıkları felaketi anlattı: 'Sakaldaki kılları sayabilirim ama şehit olanları sayamam' 9 gündür sel felaketi ile mücadele eden Libya halkı, bölgedeki tahribattan önemli ölçüde etkilendi. Afetten kurtulan vatandaş, "Bu sıkıntıya sebep olanları da Allah bildiği gibi yapsın" diyerek tepki gösterdi.

AA

2023 yılı Türkiye ve dünya için felaketlerle geçiyor...

Depremler, sel, doğal afetler bu yıla adeta damga vurdu.

Yaşanan felaketlerden Kuzey Afrika ülkesi Libya da nasibini aldı.

10 Eylül'de Daniel Fırtınası'nın yol açtığı sel felaketinden Derne ilçesi büyük ölçüde etkilendi.

Bu durum bölgedeki halkın büyük bir mağduriyet yaşamasına neden oldu.

Afet depremi andırıyor...

Binlerce kişinin öldüğü afetin sonrasında hayatta kalanların büyük bölümü, harabeye dönen şehri terk etti.

Yaşanan afet, selden ziyade depremi andırıyor.

Elektrik ve su kesintisinin yaşandığı şehirde kalanlar, hayata tutunmaya çabalıyor.

"Sakaldaki kılları sayabilirim ama şehit olanları sayamam"

İcbeyle Mahallesi'ndeki evinde sele yakalanan 54 yaşındaki Muhammed Adil, hayatında ilk kez böyle bir olaya tanıklık ettiğini belirtti.

Akşam saatlerinde başlayan yağmurun gece sele neden olduğunu anlatan Adil, şöyle konuştu:

Gece sel felaketini yaşadık. Su, önüne ne geldiyse araç, duvar, bina götürdü. Nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Sakaldaki kılları sayabilirim ama şehit olanları sayamam. Birçok yakınımız şehit oldu.

Gözden Kaçmasın Ensonhaber muhabiri sel felaketiyle mücadele eden Libya'daki yıkımı görüntüledi Haberin Detayları

"Bu sıkıntıya sebep olanları Allah bildiği gibi yapsın"

Ailesiyle felaketi yaşayan Ömer Haseni, kurtuldukları için Allah'a şükrettiklerini dile getirdi.

Sel başladığında evini su bastığını anlatan Haseni, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

8 çocuğum var. Eşim evimizi su bastığını söyledi. Çocukları alıp çıktım. O anda evin kapısı kapandı, eşim ve küçük kızım içeride kaldılar. 'Onlar öldü' dedim ancak Allah onları kurtardı. O kurtardığı zaman insan kurtulur. Bu sıkıntıya sebep olanları da Allah bildiği gibi yapsın. Kur'an hatmi indirdim, Yasin ve Bakara surelerini okudum. Allah'a şükürler olsun, kaderimize razıyız. Derne ve diğer şehirlerin halkına Allah sabır versin. Allah, giden kardeşlerimizi şehit olarak kabul etsin. Hala ceset çıkarılıyor.

"Doğudan batıdan bazı insanlar yardım ediyorlar"

Selle birlikte evlerinin yıkıldığını ve her şeylerini kaybettiklerini anlatan Haseni, şöyle konuştu:

Yardıma ihtiyacımız var. Az bir şey su, şeker ve domates getirdiler ancak burada çok aile var. Zulümdür bu arkadaş. Yetkililer nerede? Doğu'dan Batı'dan bazı insanlar yardım ediyorlar, Allah onlardan razı olsun ancak biz mağduruz, çocuklarımız var, yemeğimiz ve suyumuz yok. Camidekilerden Allah razı olsun, ancak ne zamana kadar oradan buradan pompayla su sağlanacak?

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)