Litvanya'da ölen 4 askerin cenazesi ABD'ye gönderilecek

DHA

Litvanya’nın Pabrade kenti yakınlarında gerçekleştirilen eğitim tatbikatının ardından ölü bulunan 4 ABD askerinin cenazeleri, ABD’ye gönderilmeden önce Litvanya tarafından resmi bir törenle uğurlanacak.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve üst düzey sivil ile askeri yetkililer, askerlerin cenazelerini taşıyan araçların Vilnius’taki morgdan havaalanına hareketi sırasında Gediminas Caddesi ve Katedral Meydanı’nda saygı duruşunda bulunacak.

CENAZELER NAKLİYE UÇAĞI İLE GÖTÜRÜLECEK

ABD yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, cenazeler Vilnius Havaalanı'nda ABD Hava Kuvvetleri nakliye uçağına aktarılacak ve Delaware’deki Dover Hava Kuvvetleri Üssü’ne götürülecek.

Hayatını kaybeden askerlerin, Georgia’daki Fort Stewart üssünde konuşlu ABD Ordusu'nun 3'ncü Piyade Tümeni’nden olduğu belirtildi.

ASKERLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Askerlerin kimlikleri; Illinois, Joliet’ten 25 yaşındaki Çavuş Jose Duenez Jr., California, Glendale’den 25 yaşındaki Çavuş Edvin F. Franco, Guam, Dededo’dan 21 yaşındaki Er Dante D. Taitano ve Michigan, Battle Creek’ten 28 yaşındaki Kıdemli Çavuş Troy S. Knutson-Collins olarak açıklandı.