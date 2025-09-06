Londra’da “Palestine Action” yasağına karşı protesto

İngiltere’de, İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle bilinen “Palestine Action”ın yasaklanmasına tepki gösteren protestocular, başkent Londra’daki Parlamento Meydanı’nda toplandı.

Yerel saatle 13.00’te başlayan gösteride, protestocular yanlarında boş pankartlar ve kalemler taşıyarak “Soykırıma karşıyım, Palestine Action’ı destekliyorum” yazdı.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Londra Metropolitan Polisi, eylem sırasında gruba müdahale etti. Polis, “Palestine Action”ın yasaklı örgütlerden biri olduğunu hatırlatarak, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

YASAK, ASKERİ ÜS EYLEMİ SONRASI GELDİ

İngiltere’de 5 Temmuz’dan itibaren yasaklı örgütler listesine alınan “Palestine Action” için 9 Ağustos’ta da eylem düzenlenmiş, polis bu eyleme katılan 500’den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

Grubun terör örgütü ilan edilmesine giden süreç, 20 Haziran’da Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Oxfordshire’daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemle başladı. Üsse giren grup üyeleri, iki İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüş ve Filistin bayrağı bırakmıştı.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem sonrası “Palestine Action”ı Avrupa’daki iki aşırı sağcı ve ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sundu. Tasarı, Avam Kamarası’nda 2 Temmuz, Lordlar Kamarası’nda ise 3 Temmuz’da onaylandı.

14 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALACAKLAR

“Palestine Action”, Yüksek Mahkemeye yürütmenin durdurulması için başvurmuş, ancak mahkeme 4 Temmuz’da başvuruyu reddetmişti. 5 Temmuz’dan itibaren yasaklı örgütler listesine alınan grup için, üyelik veya destek beyanları 14 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabilecek. Ayrıca adını taşıyan tişört veya rozet taşımak 6 aya kadar hapis cezası doğurabiliyor.

Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alındı.