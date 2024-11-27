Londra'da terör örgütü PKK üyesi 6 kişi gözaltına alındı

AA

Londra Emniyet Müdürlüğü, teröristlere ilişkin düzenlenen operasyonda 6 şüphelinin adresini tespit etti.

Adreslere yapılan operasyon sonucu, 59 ve 31 yaşlarında iki kadın ile 62, 56, 27 ve 23 yaşlarında dört erkek olmak üzere toplam altı kişi Terörle Mücadele Yasası kapsamında gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Londra'nın kuzeyindeki Haringey'de sekiz farklı adreste arama faaliyetleri yürütüldüğü duyuruldu.

6 GÖZALTI

Polis teşkilatı terörle mücadele biriminden Helen Flanagan, gözaltılar hakkında yaptığı açıklamada, "Bu faaliyet terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğuna inandığımız faaliyetlere yönelik büyük bir soruşturma ve operasyonu takiben gerçekleşti" dedi.

Yetkili, soruşturma ve gözaltıların "özellikle Türk ve Kürt toplulukları" korumayı hedeflediğini vurguladı.