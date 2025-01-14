Los Angeles'ta yangınlar sürüyor: Şiddetli rüzgar uyarısı geldi

Haber Merkezi

ABD'de Los Angeles ve çevresinde etkisini sürdüren orman yangınları, büyük bir felakete dönüşmüş durumda.

Yangınlar günlerdir sönmüyor, üstelik şiddetli rüzgarlar söndürülmesine de engel oluyor.

Şu an itfaiye ekiplerinin iki bölgede alevlerle mücadelesi sürerken, 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

"CAN KAYBI ARTABİLİR"

Yangınlar sebebiyle 24 kişi hayatını kaybetti, yetkililer can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

SANTA ANA RÜZGARLARI ŞİDDETLENEBİLİR

Sekiz aydan uzun süredir yağış almayan bölgede başlayan yangınlar, Santa Ana rüzgarları olarak bilinen güçlü açık deniz rüzgarlarıyla da alevlerin yayılmasına sebep oldu ve söndürülmesini zorlaştırdı. Yetkililer, Santa Ana rüzgarlarının yeniden şiddetleneceğini söyledi.

"DURUMA HAZIRLIKLIYIZ"

Bu kez yetkililer, rüzgarların şiddetlenmesi durumunda alevlerin körüklenmesi durumuna hazırlıklı olduğunu bildirdi.

Santa Ana rüzgarları olarak bilinen şiddetli rüzgarlar, kuraklıktan da etkilenen Amerika'nın ikinci büyük şehri çevresindeki büyük mahalleleri yerle bir eden orman yangınlarından büyük ölçüde sorumlu tutuluyor.

UYARI YAYINLANDI

Ulusal Hava Durumu Servisi, pazartesi gecesi, salı günü başlayıp çarşamba rüzgarların şiddetleneceğini bildirdi ve nadir olarak paylaşılan "özellikle tehlikeli bir durum" uyarısını yayınladı.