Louvre Müzesi kapalı mı, açıldı mı? Soyuldu! Louvre Müzesi ne zaman açılacak 2025?

Louvre Müzesi, Paris’te bulunan ve dünyanın en büyük sanat müzelerinden biridir.

1793 yılında halka açılan müze, eski bir saray binasında yer alır.

İçinde Leonardo da Vinci'nin Mona Lisası, Venüs de Milo gibi dünyaca ünlü eserler sergilenmektedir.

Cam piramidiyle tanınan Louvre, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlar.

Şimdilerde "soygun" ile gündemde olan müzeden sadece yedi dakika içinde sekiz paha biçilmez kraliyet mücevheri çalındı.

Geçtiğimiz pazar sabahı saat 09:30 civarında, müzenin kapılarını açmasından yarım saat sonra gerçekleşen soygun sonrası müze kapatıldı.

Türk turistler ise "Louvre Müzesi açık mı, kapatıldı mı, ne zaman açılacak" soruları ile son durumu merak ediyor.

Peki; Louvre ne zaman açılacak? İşte detaylar...

LOUVRE MÜZESİ AÇIK MI

Louvre'un internet sitesi ve X hesabı, müzenin "istisnai sebeplerden dolayı" pazartesi günü kapalı kalacağını duyurdu.

Faillerin henüz yakalanmaması ve polislerin müzedeki çalışmaların devam etmesi sebebiyle müzenin kapalı kalacağı tahmin ediliyor.

Normalde ziyaret saatleri 09.00-18.00 veya 21.00 olan müze Google'da "kapalı" olarak görünüyor.