Louvre Müzesi'ndeki tarihi soygunda 2 şüpheli yakalandı

Fransa'nın dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne, 19 Ekim'de sabah saatlerinde gerçekleştirilen 88 milyon euroluk soyguna ilişkin 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 13:22
  • Fransa'nın Paris kentinde, Louvre Müzesi'ndeki 88 milyon euroluk tarihi mücevher soygunuyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
  • Şüphelilerden biri Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda, diğeri ise Seine-Saint-Denis banliyösünde tutuklandı.
  • Çalınan mücevherlerin değeri 88 milyon euro olarak tahmin edilirken, müze yetkilileri hırsızların 4 kişi olduğunu belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te tarihi soygun...

Dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen mücevher soygununu failleri yakalandı. 

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI 

Fransız Le Parisien gazetesinin haberine göre, Louvre soygunu davasında iki şüpheli dün akşam Fransız polisi tarafından yakalandı.

Şüphelilerin şu anda sorguda olduğu açıklandı.

HAVALİMANINDA YAKALANDILAR 

Yakalananlardan birinin ülkeyi terk etmek üzere olduğu, dün akşam yerel saatle Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda tutuklandığı belirtildi.

Diğer şüphelinin ise Paris’in kuzeyindeki Seine-Saint-Denis banliyösünde yakalandığı bildirildi.

LOUVRE MÜZESİ'NDEKİ TARİHİ SOYGUN 

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne 19 Ekim'de sabah saatlerinde gelen 4 hırsız, bina dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanmış ve bir pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

7 DAKİKADA 9 ESER ÇALINDI 

Hırsızlar, 9 eser çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı ise düşürmüşlerdi.

Taç hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Hırsızların, soygunu 7 dakika sürmüş ve motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.

ÇALINAN MÜCEHVERLERİN DEĞERİ 88 MİLYON 

Paris Savcısı Laure Beccuau, müze yetkililerin çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğu tahmin ettiğini belirterek, ancak hırsızların mücevherleri eritmesi halinde bu miktarı elde edemeyeceklerini aktarmıştı.

SOYGUNU 4 KİŞİ GERÇEKLEŞTİRDİ 

Beccuau, soygunla 4 kişinin bağlantısının olduğunu doğrulayarak, yetkililerin olay yerinde bulunan parmak izlerini incelediğini söylemişti.

