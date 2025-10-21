Louvre Müzesi'nden çalınan mücevherler ne olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pazar günü gerçekleşen soygun, Fransa'yı ayağı kaldırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, sabah saatlerinde soyuldu.

Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği müzede gerçekleştirilen soygun, 7 dakika sürdü.

"VUR, KIR, AL"

Uzmanlar, pazar sabahı gerçekleştirilen ve sekiz parça paha biçilemez Napolyon dönemi mücevherinin çalındığı hırsızlığın, son yıllarda artan “vur, kır, al” tarzı soygunların bir parçası olduğunu belirtiyor.

"ERİTMEK VE HIZLA YOK ETMEK"

Sanat eseri hırsızlıklarını takip eden uzmanlar, soygunun sanatsal değil maddi motivasyonla yapıldığını söylüyor.

Sanat eseri kurtarma uzmanı Christopher A. Marinello, “Bu tür mücevherleri çalan hırsızlar onları satmak için değil, eritip taşlarını çıkarmak için çalıyor. Çünkü günümüzde Cartier mağazaları Louvre’dan daha iyi korunuyor.” dedi.

Hırsızlar, Napolyon’un eşi Marie-Louise’e hediye ettiği kolye ve küpeler, İmparatoriçe Eugénie’ye ait taç, broş ve safirli takılar gibi toplam sekiz parçayı gündüz vakti müzeye girerek alıp motosikletlerle kaçırdı. Çalınan parçalar arasında 2 bin elmasla süslü bir taç ve 631 elmaslı kolye bulunuyordu.

Marinello, Louvre’daki hırsızlığın 2019’da Dresden Yeşil Kubbe Müzesi’nden 113 milyon euro değerinde mücevherlerin çalındığı olayla benzerlik taşıdığını söyledi:

“Buradaki model basit: Vur, kır, al ve hemen erit.”

MÜCEVHERLER SATILABİLİR Mİ

Sanat dedektifleri, pazar günü Paris'te gerçekleşen Louvre soygununun küçük bir suçlu grubunun yapabileceğini ve polis tarafından bu kişilerin bilinebileceğini açıkladı.

Ancak tarihi eser niteliğindeki mücevherlerin hızla parçalara ayrılıp satılabilir olması, zamanla yarışı beraberinde getirdi.

Mücevherlerin diğer tarihi eserlerden farklı olduğunu belirten uzmanlar, örneğin ünlü bir tablonun çalındığı zaman bu tablonun ancak yasa dışı bir sanat pazarında satılabileceği belirtti.

Ancak söz konusu tarihi bir mücevher olunca değerli taşlarının hızla parçalara ayrılıp elden çıkartılabileceği ifade ediliyor.

ÖZEL BİR EKİP KURULDU

Louvre soygununu, BRB olarak bilinen özel bir Paris polis birimi soruşturacak. BRB, 2016 yılında Paris'te hırsızların 4 milyon dolarlık nişan yüzüğü dahil Kim Kardashian'ın soyulduğu olayı soruşturmuştu.

BRB'nin yaklaşık 100 ajanı olduğunu ve bunlardan bir düzineden fazlasının müze hırsızlıkları konusunda uzman olduğu ifade ediliyor.

Fransız Polis Teşkilatı Kültür Varlıklarının Kaçakçılığıyla Mücadele Merkez Ofisi'nde görev yapmış polis Corinne Chartrelle, mücevherlerin muhtemelen "malzemelerin kökeni konusunda fazla endişe duymayan insanların bulunduğu" Antwerp gibi küresel bir elmas merkezine gönderilebileceğini öne sürdü.

Uzmanlara göre elmas gibi değerli taşlar kesilip, daha küçük parçalar halinde elden çıkartılabilir, bu da alıcıların elmasların kökenini bilmemesine neden olabilir.

MÜZEDEKİ GÜVENLİK AÇIĞI

Soygunun ardından Louvre’daki güvenlik sistemleri tartışma konusu oldu. Fransız Sayıştayı’nın gelecek ay yayımlayacağı raporda, müzedeki güvenlik kameralarının yetersizliği ve ekipman yenilemelerindeki “ciddi gecikmeler” eleştiriliyor.

Sanat suçları uzmanı Prof. Erin Thompson, “Tarihi binalar koruması en zor yapılardır. Büyük pencereler kaçışı kolaylaştırır, ayrıca mimari koruma yasaları nedeniyle kurşun geçirmez cam takmak bile zor.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik danışmanı Peter Stürmann ise modern binalarda bulunan çok katmanlı sistemlerin tarihi müzelerde uygulanamadığını belirtti:

“Mükemmel koruma için yapı bir kale gibi tasarlanmalı, ancak Louvre gibi anıtsal binalarda bu mümkün değil.”

SOYGUN VARDİYA DEĞİŞİMİNE DENK GELDİ

Soygunun müze açılışından hemen sonra, sabah 09.30–09.40 arasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Uzmanlara göre bu zaman aralığı, güvenlik görevlilerinin vardiya değişimine denk geldiği için seçilmiş olabilir.

Yazar Elaine Sciolino, son yıllarda Fransa’da Louvre üzerine yapılan tartışmaların daha çok ziyaretçi yoğunluğuna odaklandığını, güvenlik önlemlerinin ise geri planda kaldığını belirtti:

“Louvre’da 50 kişilik bir itfaiye ekibi var ama görevleri yangın ve sel durumlarıyla sınırlı. Fransa’da şu anda en büyük eksik hızlı müdahale birimi ve tabii ki bütçe.”