Louvre Müzesinin soyguncularından biri eski dünyaca ünlü YouTuber çıktı

Fransa'da yaşanan, tarihin en sansasyonel soygununda yeni gelişme...

Başkent Paris'te 19 Ekim'de dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne giren soyguncular, birçok tarihi eseri çalarak kayıplara karıştı.

SOYGUN SORUŞTURMASINDA SKANDAL GELİŞME

Olayın ardından Fransız polisinin yürüttüğü geniş çaplı soruşturmada gözaltına alınan dört şüpheliden biri ile ilgili ortaya çıkan detay, gündem oldu.

Şahsın, sosyal medyada "Doudou Cross Bitume" adıyla bilinen eski bir YouTuber olduğu öğrenildi.

SABIKA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Bir dönem YouTube’da motosiklet akrobasi videolarıyla binlerce takipçiye ulaşan ve daha sonra motosiklet eğitimi ile vücut geliştirme içerikleri üreten isim, geçmişteki sabıka kayıtlarıyla da dikkat çekti.

Fransız Le Parisien gazetesine göre, Abdoulaye, geçmişte uyuşturucu bulundurma ve taşıma, ehliyetsiz araç kullanma, polisten kaçma ve emre itaatsizlik gibi suçlardan defalarca gözaltına alındı.

TARİHE GEÇEN LOUVRE SOYGUNU VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde, 19 Ekim sabahı soygun yapılmıştı.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değeri olan 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun, 7 dakika sürmüştü.

Sayıştayın hazırladığı ön raporda, müzeye güvenlik standartlarına uygun teknik donanımların sağlanmasında "sürekli" ve "önemli oranda" gecikmelerin yaşandığı ve bu durumun güvenlik açığı yarattığı belirtilmişti.