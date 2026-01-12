Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Devlet kontrolü dışındaki silahlar Lübnan için yük

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Hizbullah'a uluslararası hukuku ihlal eden saldırıları devam ederken Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn konuştu.

Avn, göreve gelişinin birinci yılı dolayısıyla Lübnan devlet televizyonuna verdiği mülakatta ülkesindeki ve bölgesel gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

ORDUYA SİLAH KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEME TALİMATI

Lübnan ordusunun Litani Nehri’nin güneyi ve kuzeyinde konuşlanmasını güçlendirdiğini belirten Avn, orduya silah kaçakçılığını önleme konusunda katı talimatlar verildiğini, herhangi bir gruba ayrıcalık tanınmadığını vurguladı.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması politikasını izleyen devletin kontrolü dışındaki silahların İsrail’e karşı caydırıcılığını yitirdiğini savunan Avn, "Devletin kontrolü dışındaki silahlar, Lübnan için yük." dedi ve bunun ülkenin geneline zarar verdiğini ifade etti.

İSRAİL İLE DİPLOMASİYİ SAVUNDU

Cumhurbaşkanı Avn, Lübnan’ın İsrail ile yaşanan sorunlarda diplomatik çözüm yolunu tercih ettiğini, savaşın geçmişte sonuç vermediğini, diplomasinin ise ilerleme şansı sunduğunu dile getirdi.

SURİYE İLE TEMAS

Suriye ile ilişkilere de değinen Avn, Suriye yönetimiyle temas ve koordinasyonun sürdüğünü söyledi.

Esed rejimine bağlı üst düzey subayların Lübnan’da bulunduğu iddialarını yalanlayan Avn, güvenlik birimlerinin denetimlerinde bu yönde bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.