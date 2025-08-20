Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarına tepki

Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumu sürdüren İsrail, aynı zamanda Lübnan'ı da hedef alıyor...

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD'li Senatör Markwayne Mullin liderliğindeki heyetle Beyrut’taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir araya geldi.

Yaşanan gelişmeye ilişkin Lübnan Cumhurbaşkanlığı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapıldı.

"İSRAİL'İN LÜBNAN TOPRAKLARINA SALDIRILARI DURDURULMALI"

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ABD'li heyetle görüşmesinde, İsrail'in Lübnan topraklarına saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgularken, İsrail ordusunun Lübnan topraklarından çekilmesi ve Lübnanlı esirlerin serbest bırakılmasının sağlanmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Avn görüşmede ayrıca, Lübnan ordusunun, ulusal görevini yerine getirebilmesi için desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri de aynı ABD'li heyetle bir araya gelmiş ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) ülkedeki faaliyetinin sonlandırılması için yürütülen girişimlere tepki göstermişti.

Görüşmede Berri, "İsrail uluslararası meşruiyeti uygulamayı reddediyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı ile çelişen ihlallerine ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarına devam ediyor." diye konuşmuştu.

UNIFIL'İN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA KARDEŞ VE DOST ÜLKELERLE GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Cumhurbaşkanı Avn dün, Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara ile Beyrut’taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptığı görüşmede, "Lübnan, 1701 sayılı kararın uygulanması için gereken süre boyunca güneyde uluslararası güçlerin kalması ve Lübnan ordusunun uluslararası sınırlara kadar konuşlanmasının tamamlanması konusunda kararlı." ifadelerini kullanmıştı.

Avn, Lübnan'ın, UNIFIL’in görev süresinin uzatılmasını sağlamak amacıyla kardeş ve dost ülkelerle görüşmelere başladığını ve Lübnan’ın UNIFIL'in ülkenin güneyinde kalmasına ihtiyacı olduğunu söylemişti.

İSRAİL'İN ABD'DEN 'UNIFIL' TALEBİ

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki misyonunun sona erdirilmesini resmen talep eden mektup göndermişti.

Mektubunda Saar, UNIFIL'ın "temel misyonu olan Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyine yerleşmesini engellemede başarısız olduğunu" öne sürmüştü.

"BMGK'DA DEVAM EDEN MÜZAKERELER HAKKINDA YORUM YAPMIYORUZ"

Basında yer alan haberlere göre, veto hakkına sahip BMGK üyesi olarak ABD, 18 Ağustos Pazartesi günü kapalı kapılar ardında yapılan Konsey toplantısında, UNIFIL'in görev süresinin yalnızca son bir yıl için daha uzatılması gerektiği şeklinde tavır sergiledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise ABD'nin UNIFIL'i sonlandırmak isteyip istemediği sorusuna "BMGK'da devam eden müzakereler hakkında yorum yapmıyoruz." demekle yetindi.

UNIFIL'IN KURULUŞ SÜRECİ

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.