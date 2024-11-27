Lübnan Meclis Başkanı'ndan yerinden edilen vatandaşlara 'geri dönün' çağrısı

AA

İsrail Lüban'a yönelik saldırılarını sürdürürken dün akşam saatlerinde yaşanan son dakika gelişmesinde İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ateşkes sonrası Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde ve dışında zorla yerinden edilen tüm vatandaşlara seslendi.

LÜBNAN'I BİRLİK İÇİNDE TUTMA ÇAĞRISI

Yaptığı açıklamada Berri, "Lübnan tarihini ve halkını tehdit eden son derece tehlikeli bir durumdan dönüldüğünü" bildirdi.

Lübnan'ın İsrail saldırılarının etkilerini önlediğini belirten Berri, ülkedeki tüm kesimlere Lübnan'ı güçlü ve birlik içinde tutma çağrısında bulundu.

"Tüm Lübnan halkını kapsayan ulusal birliğe çok ihtiyacımız var." sözlerini sarf eden Berri, İsrail saldırıları nedeniyle ülke içinde ve dışında zorla yerinden edilen tüm vatandaşlara evlerine dönme çağrısı yaptı.

ANAYASAL KURUMLARIN YENİDEN TESİS EDİLMESİ VURGUSU

Berri, Lübnan'ın içinde bulunduğu durumun ciddi bir sınav olduğunun altını çizerek, anayasal kurumların yeniden tesis edilmesinin önemine dikkat çekti.



