Lübnan: Tüm bölge Netanyahu'nun siyasi kaderine rehin edildi Lübnan'ın Londra Büyükelçisi Rami Mortada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi amaçları için ülkesini savaşa sokmak istediğini söyledi.

AA

Dünya, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazı ve telsizleri patlattığı saldırıları konuşurken Lübnan'ın Londra Büyükelçisi Rami Mortada, Sky News kanalında katıldığı yayında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu saldırıları İsrail'in düzenlediğini söyleyen Mortada, Birleşmiş Milletlere (BM) göre, silahlı bir grubun üyesi ya da sivil olmaları fark etmeksizin, eş zamanlı ve ayrım gözetmeksizin sivillerin hedef alınmasının "savaş suçu" teşkil ettiğini vurguladı.

"HİZBULLAH'LA İLİŞKİSİ OLMAYAN SİVİLLERİ ÖLDÜRDÜLER"

Mortada, "Bu cihazları kimin kullandığını ve cihazların çevresini önceden biliyorlardı ve buna rağmen Lübnan'da 5 bin cihazı patlatarak çocukları, sivilleri ve Hizbullah'la ilişkisi olmayan insanları öldürdüler." diye konuştu.

"BÖLGE NETANYAHU'NUN SİYASİ KADERİNE REHİN EDİLMİŞ DURUMDA"

İsrail'in geçmişte de benzer savaş taktikleri kullandığına işaret eden Mortada, şu ifadeleri kullandı:

Geçmişte de benzer savaş suçları işlediler ve şimdi yine işliyorlar. Bölgeyi bir yıldır kaçınmaya çalıştığımız topyekûn savaşın eşiğine getiriyorlar. Ne yazık ki, koalisyonunun düşmesi ve mahkemede yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalma riskini bertaraf etmek için ülkesini sürekli savaş durumuna sokmak isteyen İsrail Başbakanı ile karşı karşıyayız. Bu nedenle, tüm bölge Netanyahu'nun siyasi kaderine rehin edilmiş durumda.

"İSRAİL, ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİ BALTALIYOR"

Lübnanlı Büyükelçi Mortada, Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin de "Ne yazık ki İsrail hükümeti, Gazze'deki ateşkes görüşmelerini baltalamak için elinden geleni yapıyor." dedi.

İsrail'in tüm bölgeyi topyekûn bir savaşın eşiğine getirdiğini belirten Mortada, bu olası savaşta herkesin zarar göreceğinin altını çizdi.

LÜBNAN'DAKİ KANLI İSRAİL SALDIRILARI

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar meydana geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)