Lübnan'da telsizlerin patlatıldığı saldırıda ölü sayısı 25'e çıktı Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlerin patlatıldığı siber saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 608'e yükseldi.

İHA

Orta Doğu'yu hedef alan İsrail askerleri, kanlı saldırılarında can kaybında artış sürüyor.

Hizbullah mensuplarının kullandığı telsiz ve çağrı cihazlarını siber saldırı sonucu patlatan İsrail, Beyrut ve diğer bölgelerde birçok insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Ülkenin dört bir yanında acı tablolar yaşanırken, hastaneye kaldırılan ağır yaralılar ise yaşam mücadelesi veriyor.

ÖLÜ SAYISI 25' E YÜKSELDİ

Lübnan Sağlık Bakanı Firas Abiad, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, telsizlerin infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e, yaralı sayısının 608'e yükseldiğini belirtti.

TOPLAM ÖLÜ SAYISI 37, YARALI SAYISI İSE 2 BİN 931

Bakan Abiad, salı günü meydana gelen çağrı cihazı patlamalarında ise 12 kişinin öldüğünü, 2 bin 323 kişinin yaralandığını, yaralılardan 226'sının hala hastanede olduğunu aktardı. Abiad, salı ve çarşamba günü ülke genelinde çağrı cihazları ve telsizleri hedef alan patlamalarda toplam ölü sayısının 37'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 931'e yükseldiğini kaydetti.

"BU KONU TÜM İNSANLIĞI İLGİLENDİRİYOR"

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırganlığını ve teknolojik savaşını durdurmak için kararlı bir duruş sergilemeye çağırdı. Mikati, "Bu konu sadece Lübnan'ı değil, tüm insanlığı ilgilendiriyor" dedi.

UÇUŞLARDA ÇAĞRI CİHAZI YASAĞI GÜNDEMDE

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda faaliyet gösteren tüm havayollarının uçakta herhangi bir çağrı cihazı veya telsiz taşınmasını yasaklayan bir genelge yayınladı.

Öte yandan dün ABD'li haber sitesi Axios'un konuyla ilgili iki kaynağa dayandırdığı haberinde, patlatılan telsizlerin İsrail istihbarat servisleri tarafından önceden tuzaklanarak Hizbullah'a teslim edildiği belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)