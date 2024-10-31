Lübnan'dan İsrail'e roket atıldı: 5 kişi öldü

AA

İsrail Metula yerleşim birimi yöneticisi, bu sabah Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle ağır yaralanan 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1 yaralının olduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Metula'da saat 11.37'de sirenlerin çalmasının ardından Lübnan'dan gelen ve açık alana düşen iki roketin tespit edildiği belirtildi.

İsrail ordu sözcüsü de Metula'ya atılan iki roketin bir tarım arazisine düştüğünü kaydetti.

4'Ü TAYLAND'DAN ÇALIŞMAYA GELEN İŞÇİLER

Haaretz'in haberinde, ölenlerden birinin İsrail vatandaşı bir çiftçi, 4'ünün ise Tayland'dan çalışmaya gelen işçiler olduğu belirtildi.

Haaretz''e konuşan Metula yerleşim yerinin acil müdahale ekibinin üyesi, kapalı askeri bölge olmasına rağmen İsrail ordusunun işçilerin bölgeye girmesine izin verdiğini söyledi.