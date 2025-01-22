Lübnanlı uzmanlar, hükümetin bu hafta kurulmasını bekliyor

AA

Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, 13 Ocak'ta Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam'ı ise yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Lübnanlı uzmanlar, bu hafta içinde Selam'ın çeşitli partiler ve siyasi oluşumlarla görüşerek bağımsız isimlerle yeni bir hükümet kabinesinin kurulmasının beklendiğini ifade etti.

12 MÜSLÜMAN VE 12 HRİSTİYAN BAKAN

Lübnanlı siyasi uzman Alan Sarkis, kurulması beklenen yeni hükümetteki 24 bakanın 12'sinin Müslümanlardan ve 12'sinin Hristiyanlardan oluşacağını ifade etti.

Sarkis, "Müslümanlarda Şiiler 5, Sünniler 5 ve Dürziler 2 bakanlık alacak. Hristiyanlarda ise Lübnan Güçleri Partisi 3, Özgür Yurtsever Hareketi 2, Ermeni Taşnak Partisi 1, Ketaib Partisi 1, Marada Hareketi 1, bağımsızlar 1 ve Cumhurbaşkanı Joseph Avn 3 bakanlık alacak." dedi.

Şiilerin bakanlıklardaki payı konusunda bir anlaşmazlık olduğunu belirten Sarkis, Hizbullah ve Emel Hareketi'nin Şiilere ayrılan tüm bakanlıkları ve kritik konumdaki Maliye Bakanlığını almakta ısrarcı olduğuna dikkati çekti.

Sarkis, bakanlık atamaları öncesinde çözülmesi gereken sorunların halledilmeye çalışıldığını kaydederek, yeni hükümetin bu hafta içinde kurulmasının beklendiğini ifade etti.

Lübnan yasalarına göre kararların büyük kısmı Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Maliye Bakanının imzasıyla alınabiliyor. Bu nedenle Maliye Bakanlığı makamı kritik bir önem taşıyor.

"HÜKÜMET, UZMAN TEKNOKRAT BAKANLARDAN OLUŞACAK"

Lübnanlı siyasi uzman Yusuf Diyab, Hizbullah ve Emel Hareketi'nin hükümet kurma görevi alan Selam hakkında çekinceli olmalarına rağmen hükümette yer alacakları öngörüsünde bulundu.

Hizbullah ve Emel Hareketi'nin Şiiler için ayrılan 5 bakanlığı alacağı değerlendirmesinde bulunan Diyab, Maliye Bakanlığını da Şiilerin alacağını aktardı.

Diyab, "Hükümet uzman teknokrat bakanlardan oluşacak. Son gelen bilgilere göre, yeni kurulacak hükümetin kabinesi bu hafta içinde açıklanacak." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın hükümete katılımının önemini ifade eden Diyab, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması gereği Lübnan ordusunun güneyde bölgesinde kontrol sağlaması adına Hizbullah'ın desteğinin kritik olduğunu sözlerine ekledi.

ATEŞKES KAPSAMINDA LÜBNAN ORDUSUNUN GÜNEYDE KONUŞLANMASI

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.