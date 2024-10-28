Lufthansa, Tel Aviv'e uçuş iptallerini 25 Kasım'a kadar uzattı

AA

Tel Aviv'e 10 Kasım'a uçuşlarını askıya alan Lufthansa şirketi, İran'ın başkenti Tahran'a 31 Ocak 2025'e, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a da 28 Şubat 2025'e kadar uçuşların iptal edildiğini duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarının ardından artan güvenlik endişeleri nedeniyle Lufthansa, son dönemde Orta Doğu'ya uçuş iptallerini defalarca uzatmıştı.

Lufthansa Grubu; Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

25 KASIM'A KADAR UZATILDI

Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu'daki son gelişmelerden dolayı uçuş planında güncelleme yapıldı.

Açıklamada, Tel Aviv uçuşlarının 25 Kasım 2024'e kadar askıya alındığı ifade edildi.