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Macaristan: Rusya'ya yaptırımları desteklemeyeceğiz

Macaristan: Rusya'ya yaptırımları desteklemeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Szijjarto, Rus petrol sevkiyatlarının yüzde 65'lik paya sahip olduğunu söyledi. Szijjarto, böyle bir durumda ambargolara katılmayacaklarını açıkladı.