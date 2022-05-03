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    Macaristan: Rusya'ya yaptırımları desteklemeyeceğiz

    Dışişleri Bakanı Szijjarto, Rus petrol sevkiyatlarının yüzde 65'lik paya sahip olduğunu söyledi. Szijjarto, böyle bir durumda ambargolara katılmayacaklarını açıkladı.
    • 03.05.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 11:20
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    Macaristan: Rusya'ya yaptırımları desteklemeyeceğiz

    Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya saldırıları sonrası Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dış İlişkiler Konseyi'nin bir sonraki toplantısında Rusya'ya karşı yaptırımların altıncı paketinin geçmesini umduğunu söyledi.

    Macaristan petrol ve gaz yasağına karşı

    Borrell, bloğun Rus enerji ihracatını durdurmasını beklediğini ifade ederken, Macaristan ise buna karşı çıkıyor.

    Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Moskova'nın petrol ve gaz sevkiyatlarına yönelik yaptırımları desteklemeyeceklerini duyurdu.

    Reuters'ın haberine göre; Szijjarto, aksi bir durumda, Rusya'dan Macaristan'a enerji sevkiyatının imkansız hale geleceğine dikkati çekti.

    Yüzde 65'ini oluşturuyor

    Kazakistan'da konuşan Szijjarto, Druzhba boru hattı üzerinden yapılan Rus petrol sevkiyatlarının, Macaristan'ın ihtiyaç duyduğu petrolün yaklaşık yüzde 65'ini oluşturduğunu hatırlattı.

    Szijjarto, bunun yerini alabilecek alternatif tedarik yollarının bulunmadığını sözlerine ekledi.

    Macaristan: Rusya ya yaptırımları desteklemeyeceğiz #1


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