Macron: Gazze'nin işgali, İsrail'e asla zafer getirmeyecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ay Macron'a Yahudi karşıtlığının ateşini beslediğine dair gönderdiği mektubun ardından Fransız lider, İsrail Başbakanı'na bir yanıt mektubu gönderdi.

MACRON: NETANYAHU’NUN MEKTUBU ELİME ULAŞTI

Fransız Le Monde gazetesinin yayımladığı mektupta, Macron, Netanyahu'nun kendisine ilettiği 17 Ağustos tarihli mektubun eline ulaştığını belirtti.

Macron, Netanyahu'nun mektubu kendisine ulaşmadan kamuoyuna içeriği hakkında açıklama yaptığını anımsatarak, "Bu nedenle, cevabım da tartışmalarımızın şeffaflığı için kamuoyuyla paylaşılacak ancak şahsen bundan sizi haberdar etmek istedim ve sizin bunu okumanızı bekleyeceğim. Bu, nezaketin temelidir." ifadelerini kullandı.

"YAHUDİ KARŞITLIĞIYLA MÜCADELE ARAÇSALLAŞTIRILAMAZ"

"Yahudi karşıtlığıyla mücadele araçsallaştırılamaz ve İsrail ile Fransa arasında bir anlaşmazlığı besleyemez." diyen Macron, göreve geldiği ilk günden bu yana, Yahudi vatandaşlarını korumanın öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Fransa'nın milli birliğini ve vatandaşlarının güvenliğini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Macron, yükseköğretimde Yahudi karşıtlığıyla mücadele yasasını 31 Temmuz'da yürürlüğe koymak ve 15 bin polisin Yahudi toplumunun toplandığı mekanların güvenliğini sağlamak için görevlendirilmesi gibi farklı adımlar attığını vurguladı.

MACRON, YAHUDİ KARŞITLIĞI KONUSUNDAKİ EYLEMSİZLİK SUÇLAMALARINI REDDETTİ

Macron, Netanyahu'nun kendisini Yahudi karşıtlığıyla ilgili eylemsiz kalmakla suçlamasına, "Tüm gücümüzle mücadele ettiğimiz bu bela konusunda eylemsizlik suçlamaları kabul edilemez ve Fransa'nın tamamına yönelik bir saygısızlıktır." şeklinde yanıt verdi.

Fransa'daki Yahudi karşıtlığını kendi kararlarına bağlamanın yanlış olacağını savunan Macron, aşırı sağın ülkesinde Yahudi karşıtlığını uzun bir dönem beslediğini söyledi.

Macron, "Her türlü Yahudi karşıtlığı Cumhuriyet ve evrensel değerlere ihanetidir. Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın (IHRA) (Yahudi karşıtlığı) tanımı, İsrail'i bugün Gazze'de ve diğer Filistin topraklarında izlediği politikalardan aklamaz." ifadesini kullanarak, aralarındaki ciddi anlaşmazlıklara rağmen Fransa'yı İsrail halkına bağlayan dostluk nedeniyle Netanyahu ile yakın diyaloğu sürdürdüğünü belirtti.

"Kalıcı barış, egemen, İsrail'i ve güvenli yaşama hakkını tanıyan, silahsızlandırılmış bir Filistin devleti kurulmasıyla gerçekleşecektir." değerlendirmesinde bulunan Macron, Gazze'deki insani felaketi hiçbir şeyin haklı çıkaramayacağının altını çizerek, "Filistin devleti, Hamas'ın sonu olmalı." ifadesini kullandı.

"GAZZE'DEKİ ÖLÜMCÜL VE YASA DIŞI SAVAŞ ÇIKMAZINDAN ÇIKMA" ÇAĞRISI

Kıtlık ve şiddet nedeniyle Gazze'den kitlesel bir göçün, bölgesel ve uluslararası güvenliğin üzerinde etkileri olacağına dikkati çeken Macron, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını sona erdirmenin herkesin görevi olduğunu vurguladı.

Macron, "Gazze'nin işgali, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi, açlığa mahkum edilmeleri, nefret dolu söylemlerle insanlıktan çıkarılmaları ve Batı Şeria'nın ilhakı, İsrail'e asla zafer getirmeyecek." ifadesini kullanarak, bu durumun İsrail'in daha fazla izole olmasına yol açacağını savundu.

Netanyahu'yu "Gazze'deki ölümcül ve yasa dışı sürekli savaş çıkmazından çıkmaya" çağıran Macron, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarının gaspına son verilmesini istedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, yazdığı resmi mektupta, Macron'un Filistin devletini tanımaya çağırarak Yahudi karşıtlığının ateşini beslediğini savunmuştu.