Macron: Karadeniz’de Türkiye’nin rolü takdire şayan

İHA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile Paris’te bir araya geldi.

Yapılan kili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Macron, Kiev’e 2 milyar euro tutarında ek askeri yardım yapılacağını açıkladı.

Macron, "Ukrayna, koşulsuz bir ateşkese onay verdi. Aynı taahhüdü Rusya’dan da bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa’nın Ukrayna’ya olan dostluk ve destek mesajını yineleyen Macron, "Biz, Ukrayna’nın yanındayız ve yanında kalacağız." dedi.

ATEŞKESE DİKKAT ÇEKTİ

Rusya’nın saldırganlığının sadece küresel düzeni ve istikrarı değil, Avrupa güvenliğini de doğrudan etkilediğini vurgulayan Macron, Cidde’de Ukrayna’nın 30 günlük koşulsuz ateşkes teklifini kabul ettiğini hatırlatarak, bu dönemin savaşın sona erdirilmesi açısından kritik olduğunu belirtti. Macron, "Görüşmenin ikinci başlığı kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve bu ateşkesin gerçekten gözlemlenip uygulanabilmesi olacak." dedi.

"TÜRKİYE, KARADENİZ'DE ÖZEL BİR ROLE SAHİP"

Macron, Karadeniz'de sağlanan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Macron, söz konusu ateşkesin kalıcı bir barışın tesisine zemin hazırlayacak geçici bir adım olduğunu belirterek, "Bu, tarafların uzun vadeli barışı müzakere edebilmesi için bir fırsattır" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı, "Karadeniz’i bir savaş alanına çeviren, uluslararası ticaret yollarını, özellikle Afrika’ya yönelik tahıl koridorlarını tehlikeye atan tek taraf Rusya’dır. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin bu konuda gösterdiği çabayı takdirle anıyorum; zira Türkiye, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Karadeniz’de çok özel bir role sahiptir.

Karadeniz’de yaşananların sorumluluğunu Avrupalılara veya başkalarına yüklemek, tarihi yeniden yazmaya çalışmaktır. Bu tamamen gerçek dışıdır. Bugün geldiğimiz nokta ise önemlidir; çünkü Başkan Zelensky tarafından kabul edilen öneri kapsamında denizde, havada ve sivil altyapılarda ateşkes sağlanması öngörülüyor" dedi.

"TRUMP, GÜÇ YOLUYLA BARIŞ ANLAYIŞINI BENİMSİYOR"

Macron, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın "güç yoluyla barış" anlayışını benimsediğini ifade ederek, "Tutarlı bir yaklaşım izlenmeli; dolayısıyla sürecin Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla başlaması söz konusu olamaz." şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD ile yürütülen müzakereler sonucunda ateşkesi kabul eden Moskova’nın, sürecin başlaması için bazı ön koşullar öne sürdüğü bildirildi.

Gelecek Ukrayna ordusunun yapısına da değinen Macron, "Yarının Ukrayna’sı için en büyük güvence, yeni bir saldırıyı caydırabilecek ve direnebilecek güçlü bir ordu yapısına sahip olmasıdır." ifadesini kullandı.

Macron, Ukrayna’ya yapılacak 2 milyar euroluk ek yardımın içeriğini, "2 milyar euroluk ilave destek kapsamında tanksavar Milan füzeleri, hava savunma sistemleri için MICA füzeleri, karadan havaya Mistral füzeleri sağlanacak. Ayrıca Ukrayna ordusuna VAB tipi zırhlı araçlar, AMX-10 RC tankları ve çeşitli mühimmatlar ile drone desteği de verilecek." dedi.

Macron, Fransa’nın silah stoklarında hala Ukrayna’ya destek sağlayacak kapasite bulunduğunu belirterek, "Stoklarımızda hâlâ teslim edilebilecek kapasitemiz mevcut" dedi. Ayrıca, Macron Kiev ile ortak üretim projelerinin hızla devreye gireceğini vurguladı.