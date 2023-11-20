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Macron-Rivlin görüşmesi: İsrail'in kendini savunma hakkı var

Macron-Rivlin görüşmesi: İsrail'in kendini savunma hakkı var İsrail'in eski Cumhurbaşkanı Rivlin, Paris'in desteğini teyit etmek üzere Emmanuel Macron ile görüştü. Fransız cumhurbaşkanı, Tel Aviv'in meşru müdafaa hakkı olduğunu söyledi.