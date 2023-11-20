Macron-Rivlin görüşmesi: İsrail'in kendini savunma hakkı var

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Paris'e gitti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rivlin'i kabul etti. İkili, Elysee Sarayı'nda görüştü.
Macron'la görüştü
Rivlin'in Macron'u ziyaretine, İsrail'in eski liderinin eşi Sarit Tzemach eşlik etti. 2014-2021 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Rivlin'in Macron ile görüşmesinin ayrıntıları belli oldu.
Fransız lider: İsrail'in kendini savunma hakkı var
Elysee'den yapılan açıklamaya göre, Macron, İsrail'in "kendini savunma hakkını" yeniden teyit etti.
Macron'un, Fransa'nın "terörle mücadelede" İsrail ile dayanışmasını tekrar dile getirdiği kaydedildi.
Emmanuel Macron ayrıca, "teröristleri Gazze Şeridi halkından ayırmanın gerekliliğini" ve "ateşkesi sağlayacak acil bir insani ateşkes tesis edilmesinin önemini" hatırlattı.
Macron'un Gazze tutumunda dikkat çeken dönüşler
Gazze'deki İsrail saldırılarının önce durmasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Tel Aviv'in tepkilerinin ardından tutumunda değişikliğe gitmişti.
Macron, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi yok. İsrail'i durmaya çağırıyoruz." demişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macron'un "ciddi hata" yaptığını söylerken Fransız lider, İsrailli mevkidaşıyla görüşmüştü.
Yaşananların perde arkasını aktaran Herzog, "Macron bana İsrail'i sivilleri hedef almakla suçlamak istemediğini söyledi." diye konuşmuştu.
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