Macron: Terörle mücadele, İsrail'in Gazze'yi dümdüz etmesi anlamına gelmiyor Fransa lideri Macron, terörizme karşı etkin mücadelenin Gazze'yi yerle bir etme anlamına gelmediğini söyledi. Macron, "Bu fikrin kök salmasına izin veremeyiz" dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili karışık sinyaller gönderdi.

İsrail'e koşulsuz desteğini açıklayan Macron, daha sonra ateşkes çağrısında bulundu.

Fransız lider, şimdi de Gazze'nin enkaza çevrilmesine, geç de olsa tepki gösterdi.

"Gazze'yi yerle bir etme fikrine izin veremeyiz"

France 5 televizyonuna demeç veren Macron, İsrail'in terörle mücadele hedefinin "Gazze'yi dümdüz etmek" anlamına gelmediğini söyledi:

Terörizme karşı etkili bir mücadelenin Gazze'yi yerle bir etme veya sivil nüfusa ayrım gözetmeksizin saldırma anlamına geldiği fikrinin kök salmasına izin veremeyiz.

İsrail'e çağrı: Saldırıdan vazgeç

Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki Tel Aviv yönetimine seslenen Macron şu ifadeleri kullandı:

İsrail'in bu tepkiyi durdurmasını savunuyoruz çünkü uygun değil. Çünkü tüm hayatlar aynı değere sahip.

"Kendilerini savunma hakları var"

The Guardian'ın aktardığına göre Macron, "İsrail'in kendini savunma ve terörle mücadele hakkını" desteklerken, Fransa'nın sivillerin korunması ve uzun süreli ateşkesin sağlanması çağrısını dile getirdi.

Macron, İsrail'in Gazze'ye kanlı saldırıları konusunda net bir politika benimsememekle suçlanıyor.