Macron: Ukrayna, toprak tartışmalarında tek egemen ülke

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i kabul etti. Görüşmede Zelensky, müzakerelerin savaşı sona erdirmeye ve Ukrayna’ya güvenlik garantileri sağlamaya odaklandığını açıkladı.

ABD'Lİ VE İNGİLİZ YETKİLİLERLE GÖRÜŞME

Fransa ve Ukrayna liderleri, ikili görüşmelerin ardından dün ABD’nin Florida eyaletinde Ukrayna ve ABD heyetleri arasında yapılan görüşmelerin sonuçlarını değerlendirmek için İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zelensky, görüşmeye ilişkin, “Bu önemli bir bilgilendirmeydi. Ayrıntıları yüz yüze daha detaylı görüşmek üzere mutabık kaldık. Ekiplerimiz, muhtemel ilave temaslar için takvimlerimizi koordine edecek” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov da iki tarafın önemli ilerleme kaydettiğini ancak bazı konularda daha fazla çalışılması gerektiğini belirtti.

AVRUPA LİDERLERİYLE TOPLANTI

Macron ve Zelensky, Almanya, Polonya, İtalya, Finlandiya, Hollanda, Danimarka ve Norveç liderleri ile üst düzey AB ve NATO yetkilileri ve İngiltere’den bir ulusal güvenlik danışmanı ile de telefon görüşmeleri yaptı.

"BİZ BARIŞ ÜZERİNE KONUŞURKEN, RUSYA ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR"

Görüşmelerin ardından Elysee Sarayı’nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Macron, Ukrayna’daki görüşmelerin Avrupa güvenliği ve Ukrayna’nın geleceği açısından “dönüm noktası” olabileceğini söyledi.

Macron, ABD’nin arabuluculuk girişimleri hakkında, “Toprak meselelerini tartışabilecek tek taraf, uluslararası tanınırlığı olan ve egemen bir devlet olan Ukrayna’dır” ifadelerini kullandı. ABD tarafından önerilen barış planının hâlen ilk safhalarda olduğunu belirten Macron, önümüzdeki günlerde güvenlik garantilerine ilişkin kritik görüşmelerin yapılacağını duyurdu. Macron, Rusya’nın saldırılarını kınayarak, “Biz barış üzerine konuşurken, Rusya öldürmeye ve yıkmaya devam ediyor” dedi.

ZELENSKY: "TOPRAK KONUSU EN ZOR MESELE"

Zelensky, toprak konusunun hâlen “en zor mesele” olduğunu ancak revize edilen barış planının eskisinden daha iyi göründüğünü söyledi. Görüşmelerin dün başlayıp bugün de devam ettiğini belirten Zelensky, ABD müzakere ekibinin kendi görüşlerini Rus tarafıyla paylaşacağını ifade etti.

Bu ziyaret, Rusya’nın 2022’de başlayan geniş çaplı işgalinden bu yana Zelensky’nin Fransa’ya yaptığı 10’uncu ziyaret oldu. Daha önce 17 Kasım’da da Macron ile bir araya gelen Zelensky, Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin güçlendirilmesi için 100 Rafale savaş uçağını da kapsayan büyük çaplı silah alımlarına ilişkin anlaşma imzalamıştı.