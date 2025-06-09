Macron'dan Trump'a Grönland tepkisi: Satılık değil

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın yayılmacı arzularına Avrupa cephesinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Trump, ikinci başkanlığı döneminde Grönland, Kanada ve Panama Kanalı'nı gözüne kestirirken bu konularda henüz bir ilerleme kaydedemedi.

MACRON 'SATILIK DEĞİL' DEDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Okyanus Konferansı'nın açılışında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arktik ile Atlantik Okyanusu arasında kalan ve Trump’ın ülkesinin kontrolüne almak istediği Grönland Adası'na değindi.

Macron, "Grönland, alınacak (bir yer) değil Antarktika ve açık denizler de satılık değil." ifadesini kullandı.

ZİYARET ETMEYE HAZIRLANIYOR

Danimarka'nın Grönland Adası'na 15 Haziran'da ziyarette bulunması beklenen Macron’un, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile de görüşeceği öngörülüyor.

Elysee Sarayı'nın açıklamasına göre 3 lider, "iklim değişikliğini, enerji dönüşümünü, kritik minerallerin arz güvenliğinin yanı sıra Kuzey Atlantik ve Arktik'teki güvenliği" ele alacak.

TRUMP 'MUTLAK ZORUNLULUK' OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Mart ayında Kongreye hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKTİ

ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

"ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZİ KAYBETMEYECEĞİZ"

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.