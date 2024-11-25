Madagaskar açıklarında 2 mülteci botu alabora oldu: 22 ölü

İHA

Avrupa hayali ile lastik bot üzerinde denize açılan mültecilerin hayali yarım kaldı.

Canlarını tehlikeye atarak lastik bot üzerinde kendi topraklarından kaçmaya çalışan mültecilerin botu, Afrika kıtasının doğusunda yer alan ada ülkesi Madagaskar açıklarında alabora oldu.

İki mülteci botunun sulara gömüldüğü olayda, 22 Somali vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı.

22 KİŞİ ÖLDÜ

Madagaskar Liman, Deniz ve Nehir İdaresi (APMF), teknelerin Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki toprağı Mayotte'ye gitmek üzere 2 Kasım’da Somali'den yola çıktığını bildirdi.

APMF’den yapılan açıklamada, ilk botun yerli balıkçılar tarafından Nosy Iranja açıklarında tespit edildiğini ve balıkçıların 15’i kadın 25 kişiyi kurtardıklarını kaydetti.

BALIKÇILAR KURTARDI

Açıklamada, 7 kişinin ise öldüğü bildirildi. Ayrıca, 38 kişiyi taşıyan ikinci teknenin ise Madagaskar'ın Port du Cratre limanına ulaştığı aktarıldı.

İkinci botta can kaybını açıklamayan yetkililer, 23 kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

BU ÖLMEDEN ÖNCE BİR UYARI MESAJIDR"

Somali Enformasyon Bakanı Minister Aweis konuya ilişkin açıklamasında, olayda 22 Somali vatandaşının hayatını kaybettiğini doğrulayarak, “Botlarda toplamda 70 Somali vatandaşı vardı. Bir botta 38, diğerinde 32 Somali vatandaşı bulunuyordu.” dedi

Somali hükümetinin teknelerin nereden yola çıktığını araştıracağını söyleyen Aweis, yolculuğu organize edenleri yasadışı göçle uğraşan suçlular olarak nitelendirdi.

Somalili Bakan Aweis, “Bu aynı zamanda yasadışı yollardan göç etmek isteyenlere, gidip bu şekilde ölmeden önce bir uyarı mesajıdır. Tehlikeye rağmen insanların hala gitmesi talihsizlik.” dedi.