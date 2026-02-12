Madagaskar’da siklon felaketi: Can kaybı 31’e çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğu Afrika ülkesi Madagaskar’da etkili olan şiddetli fırtına, birçok bölgede ağır hasara yol açtı. Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın çatıları uçurduğu, elektrik hatları ile çok sayıda ağacın devrildiği bildirildi.

Açıklamada, can kayıplarının büyük bölümünün evlerin çökmesi sonucu meydana geldiği belirtilerek, ölü sayısının 31’e, yaralı sayısının ise 36’ya ulaştığı kaydedildi.

"TAM BİR KAOS YAŞANIYOR"

Yetkililer, ada genelinde “tam bir kaos” yaşandığını aktarırken, arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Ekim ayında askeri darbeyle iktidara gelen Madagaskar Devlet Başkanı Michael Randrianirina, yaptığı açıklamada felaketin boyutuna dikkat çekti:

Olanlar büyük bir felaket. Toamasina şehrinin neredeyse yüzde 75’i yıkıldı. Mevcut tablo, Madagaskar’ın tek başına üstesinden gelebileceği sınırların ötesinde.

Yetkililer, uluslararası yardım çağrısında bulunulabileceğini belirtti.