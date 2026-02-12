Abone ol: Google News

Çin'de metro inşaatı sırasında yol saniyeler içinde çöktü

Şanghay kentinde, metro inşaatının devam ettiği bir güzergahtaki yolda çökme meydana geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken trafiğe kapatılan bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 17:13
  • Çin'in Şanghay kentinde metro inşaatı sırasında bir yol çöktü.
  • Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak bölge trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı.
  • Çökmenin nedeni, su sızıntısının neden olduğu teknik bir hataydı.

Çin'in Şanghay kentinde, yol çalışması sırasında zeminde çökme meydana geldi.

Yolun çökmesine, Minhang bölgesinde, Qixin ve Li'an caddelerinin kesişim noktasındaki Jiamin metro hattı şantiyesindeki kazı çalışmaları sırasında yaşanan su sızıntısı neden oldu.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yetkililer tarafından teknik bir hata sonucu oluştuğu belirtildi.

Belirtilen olayda, can kaybı yaşanmadığı ve bölgenin trafiğe kapatılarak güvenlik çemberine alındığı bildirildi.

ASFALTIN SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Görüntülerde, asfaltın saniyeler içinde çöktüğü ve şantiye alanındaki bazı yapıların oluşan çukura düştüğü görüldü.

