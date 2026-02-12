Çin'de metro inşaatı sırasında yol saniyeler içinde çöktü

- Çin'in Şanghay kentinde metro inşaatı sırasında bir yol çöktü.
- Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak bölge trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındı.
- Çökmenin nedeni, su sızıntısının neden olduğu teknik bir hataydı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Çin'in Şanghay kentinde, yol çalışması sırasında zeminde çökme meydana geldi.
Yolun çökmesine, Minhang bölgesinde, Qixin ve Li'an caddelerinin kesişim noktasındaki Jiamin metro hattı şantiyesindeki kazı çalışmaları sırasında yaşanan su sızıntısı neden oldu.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Yetkililer tarafından teknik bir hata sonucu oluştuğu belirtildi.
Belirtilen olayda, can kaybı yaşanmadığı ve bölgenin trafiğe kapatılarak güvenlik çemberine alındığı bildirildi.
ASFALTIN SANİYELER İÇİNDE ÇÖKTÜĞÜ GÖRÜLDÜ
Görüntülerde, asfaltın saniyeler içinde çöktüğü ve şantiye alanındaki bazı yapıların oluşan çukura düştüğü görüldü.