Maduro'yu en son onlar ziyaret etti: Çin'den "siyasi değişim olsa da ekonomik işbirliği sürecek" mesajı

Maduro, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılardan yaklaşık 12 saat önce Çin heyetiyle görüştü.

Başkentteki Miraflores Sarayı'nda Çin'in özel temsilcisi Çiu Şiaoçi başkanlığındaki Çin heyetiyle yapılan görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ele alındı.

MADURO'NUN SON DİPLOMATİK GÖRÜŞMESİ OLDU

Görüşmeye, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Çin'in Caracas Büyükelçisi Lan Hu da katıldı.

Görüşme, ülkeye düzenlenen ABD saldırıları öncesi Maduro'nun son resmi diplomatik görüşmesi oldu.

ÇİN'DEN VENEZUELA İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SÜRECEK MESAJI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Çin'in Venezuela'dan petrol almayı sürdürüp sürdürmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren Lin, "Venezuela'daki siyasi durum nasıl değişirse değişsin Çin'in farklı sektörlerde ekonomik işbirliğini değiştirme iradesi değişmeyecektir, yatırımları ve çıkarları devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Lin, egemen ülkeler arasındaki işbirliğinin ulusal yasalar ve uluslararası hukukun koruması altında olduğunu vurguladı.

Çin yönetimi, ABD’nin askeri müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD’nin egemen bir devlete ve liderine yönelik güç kullanımını kınamış, Maduro ve eşinin serbest bırakılması ve Venezuela hükümetini devirmeye yönelik girişimlere son verilmesi çağrısı yapmıştı.

GÖRÜŞMEDEN SAATLER SONRA ABD, MADURO'YU ALIKOYDU

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.