Netanyahu'nun yolsuzluk davasının yargıcı öldü

Yolsuzluk suçlamaları gündemde olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davasıyla ilgili yaşanan gelişme, akıllarda şüphe uyandırdı.

Başbakanın yolsuzluk davasına bakan hakim, Beersheba Bölge Mahkemesi Başkanı Benny Sagi, trafik kazasında öldü.

YOLA ÇIKAN ARAZİ ARACI ÇARPTI

Polisin bulgularına göre, yolun dışında seyir halinde olan bir arazi aracı, aniden otoyola çıkarak Sagi'nin motosikletiyle çarpıştı.

İsrail'in güneyinde meydana gelen kazada Sagi, olay yerinde hayatını kaybetti.

"ŞOKE EDİCİ"

Acil müdahale görevlileri, kazayı "şoke edici" olarak tanımladı.

Daily Mail haberine göre, sağlık görevlileri, Yargıç Sagi'nin ölümcül yaralar aldığını ve olay mahaline vardıklarında yaşam belirtisi göstermediğini söyledi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Aracın alışılmadık şekilde otoyola girişi, kapsamlı bir polis soruşturmasına yol açtı.

Soruşturma sebebiyle otoyolları kapatan memurlar; trafik kazası nedeninin ihmal mi, mekanik arıza mı yoksa farklı bir faktör mü olduğunu belirlemek için çalışıyor.

ÖNEMLİ VE SAYGIN BİR YARGIÇTI

İsrail hukuk sisteminde baskın ve saygın bir figür olan Yargıç Benny Sagi'nin ölümü, ülkenin politik ve hukuki düzenini sarstı.

Bir kızı ve iki oğlu olan hakim için, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Yüksek Mahkeme Başkanı Isaac Amit, Adalet Bakanı Yariv Levin gibi isimler taziye mesajlarında bulundu.

NETANYAHU'NUN DAVASINA BAKIYORDU

Yargıç Sagi, yolsuzluk suçlamalarıyla yüzleşen ve mahkeme süreci devam eden Başbakan Netanyahu'nun davasında görevliydi.

Hakimliğini yaptığı davanın önemi göz önünde bulundurulduğunda Sagi'nin ölümü, şüpheyle karşılandı.

İsmi yolsuzluk ile sıkça anılan ve İsrail'in en güçlü Başbakanlarından biri olan Netanyahu, Herzog'dan cumhurbaşkanlığı affı da talep etmişti.