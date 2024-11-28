Malezya'da etkili olan sel ve heyelanın bilançosu artıyor

AA

Malezya aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar ile mücadele ediyor.

Birçok bölgede etkili olan yağışlar sonrası yaşananlara ilişkin bilgiler Bernama haber ajansında yer aldı.

Ajansa göre, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar başta Kelantan eyaleti olmak üzere birçok bölgede hayatı olumsuz etkiliyor.

51 BİN 305 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Malezya'daki demir yolu operatörü KTMB, sel ve heyelanların tren seferlerinin aksamasına yol açtığını belirtirken, yetkililer, aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ülke genelinde 51 bin 305 kişinin güvenli yardım merkezlere nakledildiğini edildiği duyurdu.

Terengganu Eyaleti Eğitim Departmanı Yöneticisi Jelani Sulong de, bölgedeki 18 okulun seller nedeniyle kapatıldığını bildirdi.

Sulong, yağışların etkili olduğu 6 bölgedeki 41 okulun da tahliye edilenlerin barınması için güvenli yardım merkezlerine dönüştürüldüğünü aktardı.