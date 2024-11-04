Malezya'dan İsrail hamlesi: 'BM'den atılmasını' öneren tasarı Genel Kurula sunulacak

AA

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Malezya Parlamentosunda (Dewan Rakyat) hazırlanan karar tasarısına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Malezya Başbakanı Enver İbrahim, İsrail'in Filistin konusunda uluslararası hukuk ihlallerini sürdürmesi halinde Birleşmiş Milletler'den (BM) atılmasını öneren karar tasarısını BM Genel Kurulu'na sunmak üzere hazırladıklarını paylaştı.

"UNRWA'NIN FİLİSTİNLİLERE YARDIM SAĞLAMAYA DEVAM ETMESİNİN ÖNÜ AÇILABİLİR"

Enver İbrahim, Malezya'nın, İsrail'in, BM kuruluşlarının faaliyetine ve varlığına izin verme yükümlülüğüne dair Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) tavsiye görüşü talep eden karar tasarısını hazırlayan "çekirdek gruba" katıldığını bildirdi.

Açıklamasının devamında Enver İbrahim, hazırlanan taslağın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi halinde BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinlilere yardım sağlamaya devam etmesinin önünü açabileceğini kaydetti.

BM'DEN ATILMASINI ÖNERDİ

Başbakan Enver İbrahim, karar tasarısı hakkında görüşmelerin sürdüğünü ve yakında BM Genel Kurulu'na sunulacağını belirtti.

Bu taslakta İsrail'in Filistin konusunda uluslararası hukuku ihlal etmesi halinde BM'den atılmasının önerildiğini aktardı.