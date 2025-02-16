Mali'de altın madenindeki göçükte 48 kişi yaşamını yitirdi

AA

Mali'de bir grup kadın, altın aramak amacıyla açık bırakılan maden sahasına tırmandıkları sırada göçük meydana geldi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, dün Kayes bölgesindeki Kenieba kasabası yakınlarında daha önce Çinli şirket tarafından işletilen, terk edilmiş maden sahasında göçük meydana geldi.

HAYATINI YİTİRENLERİN ÇOĞU KADIN

Olayda ilk belirlemelere göre çoğu kadın 48 kişi hayatını kaybetti.

Göçüğün bir grup kadının, altın aramak amacıyla açık bırakılan maden sahasına tırmandıkları sırada meydana geldiği kaydedildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

OCAK AYINDA DA BİR FACİA YAŞANMIŞTI

Ocak ayında da ülkenin güneyindeki kaçak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi yaşamını yitirmişti.