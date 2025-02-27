Mark Rutte, Donald Trump ile telefonda görüştü

AA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sosyal medya hesabından paylaştı..

Paylaşımda Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

"ABD VE NATO GÜÇLENİYOR"

Trump ile güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Rutte, "ABD ve NATO güçleniyor." mesajını paylaştı.

UKRAYNA KONUSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

NATO müttefiklerinin savunma harcamalarına daha fazla yatırım yapmak için "hızla" harekete geçtiğini belirten Rutte, "Ukrayna konusunda müttefikler milyarlarca dolar daha fazla yardım ve güvenlik garantilerine katkıda bulunmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.