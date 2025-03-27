Mark Rutte: Türkiye olmadan Avrupa'nın savunmasını hayal etmek mümkün değil

AA & Ensonhaber

Resmi ziyaret için bulunduğu Polonya'da düzenlenen bir etkinliğe katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'da devam eden savaş ve artan jeopolitik gerilimler ışığında NATO'nun birliğine ilişkin endişelere işaret etti.

Avrupa ve ABD arasında yaşanan tartışmalara rağmen NATO'nun Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ortak savunması için tek uygulanabilir çerçeve olmaya devam ettiğini söyleyen Rutte; ABD, İngiltere, Türkiye, Kanada, Norveç ve İzlanda gibi ülkelerin NATO'ya verdiği önemli katkılara işaret ederek, "Onlar olmadan Avrupa'nın savunmasını hayal etmek mümkün değil. Ve güvenliğimizin nihai garantörü olan Amerika'nın nükleer şemsiyesinin yerini hiçbir şey tutamaz" dedi.

NATO'nun karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarına karşı 'daha güçlü bir transatlantik birlik' gerektiğini dile getiren Rutte, "Şunu açıkça ifade etmeme izin verin, Ne Avrupa ne de ABD için tek başına hareket etme zamanı değildir. Küresel güvenlik sorunları hiçbirimizin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür" değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, ABD'nin NATO'ya bağlılığı konusunda şüphesi olmadığını ifade ederek şunları aktardı:

Bunun için sadece benim sözüme güvenmeyin. Güçlü bir NATO'ya olan bağlılığını defalarca dile getiren Başkan Donald Trump’a kulak verin. ABD Kongresi'ndeki iki partili güçlü desteğe ve anketlere göre dörtte üçü NATO'yu destekleyen Amerikan halkına kulak verin. İki hafta önce Beyaz Saray'da Trump’la ve Capitol Hill'de yaptığım görüşmelerde bunu bir kez daha yüksek sesle ve net bir şekilde duydum. Avrupa'nın Sam Amca'nın (ABD) hala arkamızda olduğunu bilmesi gerekiyor. Ancak Amerika'nın da NATO müttefiklerinin herhangi bir kısıtlama ve kabiliyet boşluğu olmaksızın üzerlerine düşeni yapacaklarını bilmesi gerekiyor.

"RUSYA EN DOĞRUDAN TEHDİT OLMAYA DEVAM EDECEK"

Rutte, Ukrayna'daki savaşın nasıl biteceğine ilişkin Avrupa'da endişeler olduğunu ifade ederek, "Nasıl sona ererse ersin Rusya, güvenliğimize yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olmaya devam edecektir. Rusya, savunma harcamalarını artırmakta ve savaş ekonomisine geçmektedir" dedi.

Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasının Avrupa’nın güvenliği ve küresel istikrar için elzem olduğunu kaydeden Rutte, "Trump'ın Rusya ile şeytanın bacağını kırmasını ve ateşkese yönelik görüşmelerin devam etmesini memnuniyetle karşılıyorum" diye konuştu.