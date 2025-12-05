İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze'yi bombaladı

- İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze ve Han Yunus kentlerinin doğu bölgelerine saldırılar düzenledi.
- Görgü tanıklarına göre, İsrail topçu birlikleri sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin doğusunu vurdu.
- İsrail helikopterleri ve hücumbotları da Han Yunus sahiline yoğun ateş açtı.
Ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de İsrail katliamı devam ediyor.
Katil İsrail ordusu, Gazze kenti ve güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerine saldırılar düzenledi.
SAATLERCE BOMBA YAĞDIRDILAR
Görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, sabahın erken saatlerinden bu yana Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi ile Han Yunus’un doğu bölgelerini aralıklı olarak birkaç saat boyunca vurdu.
Tanıklar, İsrail hücumbotlarının Han Yunus sahili açıklarında denize çok sayıda mermi attığını, İsrail helikopterlerinin de kentin doğusuna yoğun şekilde ateş açtığını belirtti.