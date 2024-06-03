Medya patronu Murdoch, Abramoviç’in eski kaynanasıyla evlendi 93 yaşındaki medya devi Rupert Murdoch, beşinci kez dünyaevine girdi. Yeni eşi Elena Zhukova ile mutlu bir birliktelik kuran Murdoch'un eşinin, Roman Abramoviç’in eski kaynanası olduğu ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Medya patronu olarak tanınan 93 yaşındaki Avustralya kökenli ABD’li Rupert Murdoch, Rus asıllı bilim insanı Elena Zhukova ile evlendi.

İkilinin Kaliforniya'da gerçekleşen düğününe dair detaylar, The Sun gazetesinde yayınlandı.

Aralarında 26 yaş var

Murdoch ile Zhukova'nın tanışmaları, medya patronunun eski eşi Wendi Deng'in düzenlediği aile buluşmasında gerçekleşmiş. Zhukova, emekli bir moleküler biyolog ve 67 yaşında.

Murdoch ile Deng, 14 yıl evli kalmış ve 2013'te ayrılma kararı almıştı.

Abramoviç'in eski kaynanası

Medya patronunun yeni eşi, Roman Abramoviç’in eski eşi Daria’nın annesi olduğu öğrenildi.

4 kez evlendi

Medya patronu son olara Ann Lesley Smith ile nişanlanmıştı ancak çift iki hafta sonra geçtiğimiz yıl nisan ayında ayrılma kararı aldı. Murdoch daha önce 4 kez nikah masasını oturdu.

Murdoch'ın önceki ilişkileri

Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2013'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi.

Murdoch, son eşi ünlü eski model Jerry Hall’dan 2022 yılında ayrıldı.